منصة يوتيوب يشارك قصص صنّاع المحتوى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أطلقت منصة يوتيوب سلسلة فيديوهات وبودكاست جديدة بعنوان “حكايات يوتيوب” تهدف السلسلة المكونة من 5 حلقات على كل من قناة يوتيوب بالعربية وجوجل بودكاست وأبل بودكاست وSpotify وDeezer، إلى تعريف المزيد من الناس على صنّاع المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر متابعة قصصهم.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها يوتيوب لإبراز المواهب المتنوّعة لدى صنّاع المحتوى من مختلف أرجاء المنطقة.

قال طارق أمين، رئيس الشراكات لدى يوتيوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما ألهمني إبداع وشغف صنّاع محتوى يوتيوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ مشوارهم نحو صناعة المحتوى ورغبتهم في مشاركة المواضيع التي تلهمهم شخصيًا هي قصص بحدّ ذاتها نأمل أن يتابعها الناس عبر سلسلة حكايات يوتيوب هدفنا أن يساهم هذا المشروع في تعزيز حلقة التواصل بين الناس وصناع المحتوى المفضلين لديهم، واكتشاف قصص جديدة لآخرين على المنصة".

وتابع إنّ "حكايات يوتيوب" هي سلسلة من المقابلات التي يجريها طارق أمين، رئيس شراكات يوتيوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع صناع محتوى من دول مختلفة مثل الإمارات (أنس بوخش) والعراق (زينب العقابي) والسعودية (رحاب سعد) ومصر (بسنت نور الدين ومصطفى عطية)، فقد نجحوا في استخدام قنواتهم على يوتيوب لبناء منتديات تفاعلية حول مواضيع تتعلّق بالثقافة والشمولية والصحة النفسية وغيرها.

وأضاف: تأتي الناس من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى يوتيوب للتعلم، وصناعة المحتوى وللترفيه، ويعد المحتوى عن نمط الحياة والموسيقى والترفيه، المجتمع، الألعاب، الرياضة والمعرفة ضمن أكثر فئات المحتوى مشاهدةً في المنطقة. وفي المقابل، يواصل صنّاع المحتوى من المنطقة في إنتاج محتوى للجماهير من خارج المنطقة والذي يدعم نجاحهم. تشير إحصاءات يوتيوب إلى أنّ غالبية عدد المشاهدات للمحتوى المنتَج محليًا في الإمارات والسعودية ومصر يأتي من خارج تلك الدول، بنسب 95 % و60 % و55 % على التوالي.

ويعدّ هذا المشروع أحدث إضافة إلى جهود يوتيوب المتواصلة لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أطلقت المنصة برنامج "بطلة" في عام 2017 الذي ساهم بدعم صانعات المحتوى في المنطقة وساهم بتضاعف عدد القنوات التي تديرها نساء.

ستعرض الحلقة الأولى اليوم 5 ديسمبر على كل من جوجل بودكاست وابل بودكاست وSpotify وDeezer، وغداً على قناة YouTube Arabia مع نشر حلقة جديدة كل أسبوع.