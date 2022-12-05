بالتقسيط أيفون 13 برو ماكس بسداد 100 ريال فقط شهرياً بدون مقدم وفوائد 0%

كثير من المواطنين السعوديين يرغبون في الحصول على هاتف آيفون ١٣ برو ماكس الجديد الذي يعد أحدث الهواتف الذكية الموجودة والمنتشرة حاليا في الأسواق المحلية والعالمية والذي يتميز بما هو جديد في عالم التكنولوجيا الحديثة فهو يعد من أفضل الهواتف الذكية المنتشرة ولكن نظراً لغلاء سعره يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية شراء هاتف آيفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط وبدون فوائد وبدفع مبلغ مالي صغير وبأنظمة سداد ميسرة وتتناسب مع الجميع.

الحصول على أيفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط بدفع ١٠٠ ريال شهريا

في الأيام الماضية انتشر هاتف آيفون ١٣ برو ماكس الجديد جميع أرجاء المملكة العربية السعودية وذلك لأنه يعد الهاتف المناسب للعديد من فئات الشعب المختلفة وذلك لتميزه عن غيره من الهواتف الذكية الذي يتميز بالتكنولوجيا والخامات العالية الجودة ولكن نظراً لتكلفته الباهظة الثمن يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية الحصول على هاتف أيفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط بدفع ١٠٠ ريال شهريا ويكون بأنظمة سداد ميسرة وتتناسب مع الجميع، لذلك أعلنت شركة جرير بالمملكة التي تعتبر من أهم وأشهر المكتبات في المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات للمواطنين السعوديين بشكل رائع عن الحصول على هاتف آيفون الجديد بالتقسيط وبدفع مبلغ مالي قيمته ١٠٠ ريال شهريا بشرط أن لا يتعدى قيمة المشتريات من المكتبة عن ٣٠ ألف ريال سعودي وبفترة سداد ميسرة قد تصل إلى سنتين على الأقل.

ماهي الأوراق والمستندات اللازمة لشراء هاتف آيفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من مكتبة جرير بالمملكة ؟

قامت شركة ايفون العالمية بإطلاق هاتف آيفون ١٤ وليس هذا فقط بل وإصدار ٣ أجهزة من أيفون ١٤ وبسبب ذلك الكثير لجأ إلى عقد مقارنة بين الايفون ١٣ وبين الايفون ١٤ وذلك لمعرفة المزايا والعيوب التي يتمتع بها كل إصدار والمفاضلة بينهم من حيث الأحدث والأكثر مواكبة للتطور ومتطلبات العصر، فهنا نوضح لكم كيفية الحصول علي ايفون 13 بالتقسيط، فقد حددت شركة جرير بالمملكة بعض الأوراق والمستندات المهمة للحصول على هاتف أيفون ١٣ برو ماكس الجديد ومن هذه الأوراق المهمة: