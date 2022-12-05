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عمر شويل - جدة كيف تربح من الانترنت باستخدام صوتك وجوالك فقط ؟، نتحدث اليوم عن واحدة من أسهل طرق الربح من الانترنت لأصحاب الشغف وحب التطور والجادين الذين يسعون إلى زيادة الدخل، وهي طريقة جديدة للربح من خلال التعليق الصوتي والحصول على عائد مادي مستمر، فقط كل ما تحتاجه هو الجوال مع الاتصال بالانترنت والإلمام بالمعلومات الكافية للبدء في تحقيق الربح. اليوم نقدم لكم أهم طريقتين لربح المال عن طريق التعليق الصوتي والتي يحصل الكثيرين من خلالها على ارقام مميزة من الأرباح.

الربح من الانترنت بالتعليق الصوتي

الطريقة الأولى للربح من خلال التعليق الصوتي سوف نستخدم فيها أحد مواقع مشاركة الفيديوهات وهو يوتيوب، سوف نعمل على جمع أكثر من فيديو يخص شئ واحد أو موضوع واحد، ثم نقوم بوضع عنوان مناسب للمقطع وليكن مثلاً أكثر 10 مواقف غريبة، أكثر 20 موقف مضحك، أفضل أهداف كأس العالم 2022 وهكذا. يتم جمع هذه المقاطع من الفيديو من كل وسائل التواصل مثل الفيس بوك، اليوتيوب، جوجل ، انستجرام، مع اضافة تعليق صوتي يشرح هذا الفيديو ودمج هذه المقاطع مع بعضها البعض بترتيب، إلى جانب اتباع الطرق الفنية في الدمج والتعليق الصوتي المناسب الذي يلفت نظر المستمع والمشاهد.

كما يمكنك أيضا جمع المقاطع من الفيديوهات التي تريد عرضها وتقوم بدمجها بترتيب مميز ثم تقوم بعرضها دون تعليق صوتي، في الحالتين السابقتين لا يكون لنا دور في الظهور الشخصي أثناء عرض الفيديو، أي أنه يتم عرض مقاطع الفيديو دون ظهور للعارض نهائيا. هذه الاستراتيجية الناجحة تحقق لنا الكثير من الارباح بسهولة ويسر، خاصة اذا قمت بجمع المقتطفات التي يتم جمعها من الفيديوهات التي حققت نجاح سابق بمعني أنا اصبحت ترند، وجدير بالذكر أنه من أساسيات تحضير هذه المقاطع لابد من كتابة روابط هذه المصادر التي تم استخدامها في الدمج وكتابة أسماء القنوات التي تم دمج مقاطعها.

الربح من موقع خمسات 2022

موقع خمسات هو واحد من أشهر المواقع العربية المعروفة في الخدمات المصغرة والعمل الحر، ويستطيع المحترفين في مجال الربح من الانترنت الحصول من خلاله على ما يتراوح بين 50 إلى 100$ يوميا، بعد الدخول الى الموقع انقر على الخدمات الصوتية / التعليق الصوتي، يمكنك الاطلاع على الأشخاص الذين لديهم نسب شراء عاليا ويمكنك من خلالها تحديد سعر البيع للمشتري، ولكن يستحسن في البداية أن تعرض خدماتك بسعر أقل من الأسعار المعروضة.

اضغط على خانة اضف خدمة وستظهر لك صفحة بها عدة خانات عليك تعبئتها مثل: الكلمات المفتاحية لتسهيل البحث ، مدة تسليم المشروع ، صورة الغلاف. قم بتسويق الخدمة الخاصة بك ويمكنك الاستعانة بطريقتين من طرق التسويق وهي التسويق الداخلي والتسويق الخارجي. التسويق الداخلي هو عبارة عن كتابة وصف لعملك وكلمات مفتاحية لتسهيل البحث على المستخدم مع تصميم صورة بجودة عالية وبشكل لائق، أما التسويق الخارجي فهو عبارة عن عمل شير للبروفايل لجميع برامج السوشيال ميديا مثل فيس بوك، انستجرام ، واتس اب ، تويتر، يمكنك أيضاً عمل فيديو تعريفي قصير عن نفسك وخدماتك وكتابة نبذه قصيرة عن نفسك تشد بها انتباه القارئ.