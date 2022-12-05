نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد لقناة National Geographic أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث تردد لقناة National Geographic أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات، تعد هي القناة الوحيدة والفريده من نوعها من حيث بث محتواها المتنوعة للحياة الطبيعية والعلوم الحيوانية، والحيوانات والحشرات والطبيعة البرية، فقد أكتسبت شعبيه كبيرة بجميع الوطن العربي بمتابعتها ومشاهده جميع برامجها ويفضل مشاهدتها الصغار قبل الكبار.

أحدث تردد لقناة National Geographic أبو ظبي

فقد قاموا الكثير من متابعين قناة National Geographic، بالبحث عنها على القمر الصناعي نايل بعد تغير ترددها لكي يستكملون مشاهدة ومتابعة البرامج الثقافية والأفلام الوثائقية التاريخية والعلمية والحضارات الغريبة التي تنقلها القناة على مدار اليوم، فهي من القنوات الغير مشفرة وتبث برامجها بالمجان.

تعرف على قناة National Geographic أبو ظبي

تأسست قناة National Geographic أبو ظبي يوم 1 يوليو 2009، يملكها شركة أبوظبي للإعلام، تثبت برامجها 24 ساعة، تعمل بجودة نقية وتنقل الصورة HD بجودة عالية الدقة، تبث أرسالها الإمارات العربية المتحدة، وتبث قنوات أخري تحمل نفس الأسم ناشيونال جيوغرافيك (الأجنبية)، ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي، قناة أبو ظبي، ويمكنكم أستقطابها من أقمار صناعية أخري غير النايل سات مثل العرب سات، والياه سات، وسوف نقدم لكم ترددهم بجانب النايل سات تابعوا معانا السطور التالية.

أسماء البرامج التي تبث علي قناة National Geographic أبو ظبي

أحاجي التاريخ.

أنا مصور ناشونال جيوغرافيك.

الكنز المفقود.

التايتنك تعود للحياة.

إنشاءات عملاقة.

تحقيقات الكوارث الجوية.

تفجيرات هندسية.

لا تخبروا والدتي.

حقيقة أم زيف.

الحياة البرية، في أجزاء منها:

الحياة البرية في ألاسكا.

الحياة البرية في اليابان.

الحياة البرية في أستراليا.

الحياة البرية في سيبيريا.

العد التنازلي النهائي للحيوان.

كسر القضبان.

أسفار محفوفة بالخاطر.

تحقيقات الكوارث الجوية.

سوبر كارز.

المنقبون عن الذهب

سمكة التونة العنيدة.

أمريكا الجامحة.

كم تساوي قطع سيارتك.

سائقون بالفطرة.

ذهب يوكون.

اختراق الأنظمة.

التشبث بالحياة في ألاسكا.

نفد أو انفد: إذا كنت في مشكلة فنفد ما يقال لك أو انفد

مصر القديمة.

وقائع وأحداث

مطار دبي الدولي

منازل غريبة

الديناصورات: رائعة

لاشئ من ماسبق: عبقري الشارع

معًا لحياة أفضل.

مستشفى المعجزات

تردد قناة قناة National Geographic أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات

التردد:11411.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة قناة National Geographic أبو ظبي على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11804.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

الجودة HD.