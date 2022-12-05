Vivo x90 pro أهم مميزات وعيوب جوال فيفو | مراجعة الجوال والسعر

Vivo x90 pro نسخة البرو من الجيل الجديد من الجوالات الذكية الحديثة لشركة فيفو والتي تم الإعلان عنها مؤخراً. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق الجيل الجديد من أحدث جوالاتها ضمن عائلة الـX وهي سلسلة الـ90 الجديدة. فقدمت الشركة مجموعة جديدة مميزة من أحدث الجوالات والتي تتمثل في: Vivo x90 ، Vivo x90 pro ، وأيضاً Vivo x90 pro plus. تأتي تلك السلسلة الجديدة لمتابعة مسيرة النجاح التي حققتها الشركة مع الإصدارات السابقة لجوالاتها مثل : Vivo x80 ، Vivo x80 lite ، Vivo x80 pro ، Vivo X Note ، وأيضاً جوال Vivo x60 pro plus. وكما الحال في جوالات تلك السلسلة تقدم الشركة مجموعة مميزة من المواصفات الداخلية والخارجية من حيث التصميم علي سبيل المثال أو المعالج. فالجوال متوفر مع معالج جديد من MediaTek وهو Dimensity 9200 5G مع معمارية تصنيع 4 نانو متر. كما يتوفر أيضاً بنظام كاميرات مميز مع كاميرا أساسية بدقة 50.3 ميجا وبالشراكة مع شركة Zeiss Optics. بالإضافة كذلك إلي وجود إصدار جديد لمعالج الشركة الخاص V2 الخاص بتحسين تجربة التصوير ومعالجة الصور. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Vivo x90 pro الجديد من شركة Vivo.

مواصفات جوال Vivo x90 pro :

‌الجوال يتوفر بوزن يقدر بحوالي 215 جراماً.‌

يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الجلد Eco Leather بالكامل في ظهر الجوال.‌

بالكامل في ظهر الجوال.‌ كما يوجد أيضاً إطار من الألومنيوم حول جسم الجوال.‌

يدعم الجوال تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس لكن الجوال لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك الجوال متوفر بدعم مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الجوال تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الجوال تحت الماء علي عمق متر لمدة دقيقة فقط.‌ يحتوي جوال Vivo x90 pro أيضاً علي شاشة تأتي من نوع AMOLED بحجم 6.78 إنش مع جودة FHD+ وبدقة 1260×2800 بكسل.‌

أيضاً علي شاشة تأتي من نوع بحجم إنش مع جودة وبدقة بكسل.‌ كما تأتي الشاشة بدعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 453 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الجوال تأتي بدعم خاصية HDR10+ ، والتي توفر أكبر درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌

، والتي توفر أكبر درجة وضوح لمحتويات الشاشة.‌ تأتي الشاشة كذلك بدعم خاصية 1B Color الخاصة بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الجوال ، وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

الخاصة بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الجوال ، وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ بالإضافة أيضاً إلي أن درجة سطوع الشاشة تصل إلي حوالي 1300 شمعة ، مما يوفر إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ كما تأتي شاشة الجوال مع أبعاد عرض 20:9 والتي تتوفر في أغلب الجوالات الذكية ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

والتي تتوفر في أغلب الجوالات الذكية ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ شاشة الجوال تتوفر أيضاً بدعم معدل تحديث جديد حتي 120 هيرتز ، والذي يعطي الشاشة السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌

هيرتز ، والذي يعطي الشاشة السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌ مع ذلك لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن طبقة الحماية الموجودة علي شاشة الجوال.

أداء الجوال :

‌جوال Vivo x90 pro يأتي بدعم وجود واجهة مستخدم فيفو الخاصة والجديدة FunTouch .‌

يأتي بدعم وجود واجهة مستخدم فيفو الخاصة والجديدة .‌ كما يعمل أيضاً بنظام تشغيل شركة Google الخاص Android 13 الإصدار الجديد.‌

الخاص الإصدار الجديد.‌ يحتوي الجوال علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو MediaTek Dimensity 9200 ، والذي يأتي بمعمارية تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

وهو ، والذي يأتي بمعمارية تصنيع بدقة نانو متر.‌ يعمل معالج الجوال بنواة واحدة أساسية تأتي من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.05 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود ثلاثة أنوية أخري تأتي من نوع Cortex-A710 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.50 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك يتوفر بالمعالج أربعة أنوية أخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A510 ، وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن وحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الجوال فتأتي من خلال شركة ARM ، مع معالج يأتي من نوع Arm Immortalis-G715.‌

الموجودة في الجوال فتأتي من خلال شركة ، مع معالج يأتي من نوع يتوفر الجوال في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ كما تأتي ذاكرة تخزين الجوال الداخلية من النوع السريع UFS 4.0 الإصدار الجديد.‌

الإصدار الجديد.‌ بالإضافة كذلك إلي وجود رامات داخلية من نوع LPDDR5 ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات.

كاميرا جوال Vivo x90 pro :

‌يتوفر جوال Vivo x90 pro مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، وتتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الجوال أيضاً مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50.3 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية الـDual Pixel PDAF والتثبيت البصري OIS مع خاصية Laser AF .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية والتثبيت البصري مع خاصية .‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 ، وهب عدسة Telephoto تتيح إمكانية التكبير حتي 2x Optical Zoom مع دعم خاصية OIS.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وهب عدسة تتيح إمكانية التكبير حتي مع دعم خاصية كذلك يوجد بظهر الجوال كاميرا ثالثة وأخيرة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 108° مع دعم خاصية AF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع بزاوية تصوير مع دعم خاصية تتوفر عدسات كاميرا الجوال من خلال شركة Zeiss Optics الشهيرة بصناعة الكاميرات.‌

الشهيرة بصناعة الكاميرات.‌ كما يأتي الغطاء الخاص بالعدسات أيضاً من نوع Zeiss T* lens coating .‌

.‌ كاميرات الجوال تتوفر بدعم خاصية HDR وتصوير البانوراما ، أيضاً مع دعم خاصية الـPixel-Shift.‌

وتصوير البانوراما ، أيضاً مع دعم خاصية يوجد كذلك بجانب كاميرات الجوال فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

الجوال متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ8K ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل ، لكن مع معدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، لكن مع معدلي التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة كذلك إلي دعم التصوير بجودة FHD ، مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كما أن الجوال متوفر بدعم خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للجوال أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للجوال :

‌جوال Vivo x90 pro يأتي بدعم وجود سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع Stereo Speakers .‌

يأتي بدعم وجود سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع .‌ لكن لا يوجد بالجوال مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يأتي الجوال بدعم وجود مستشعر IR Blaster للتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌

للتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌ كما يتوفر أيضاً بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

يتوفر الجوال بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً مقياس الضوء.‌

أما بالنسبة للحماية فتوجد بصمة الاصبع الخاصة بالجوال في أسفل الشاشة وتأتي من نوع Optical.‌

كذلك الجوال يتوفر أيضاً بدعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌ يحتوي الجوال علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم 4870 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 120 وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة 50% في خلال 8 دقائق فقط.‌

مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة في خلال دقائق فقط.‌ الجوال أيضاً متوفر بدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

وات ، مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود في الجوال من نوع Type C 3.2 الجديد ، مع دعم خاصية OTG.‌

الجديد ، مع دعم خاصية أخيراً: الجوال متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأحمر ، والأسود.

سعر جوال Vivo x90 pro :