- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة 24 الرياضية السعودية الجديد HD الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة 2023 في المقال التالي
تردد قناة 24 الرياضية الجديد يزداد عليه الطلب من هواة متابعة كرة القدم، وهي قناة سعودية متخصصة في بث أحدث الفاعليات الرياضية داخل وخارج دولة المملكة، كما تعرض مجموعة كبيرة من البرامج المتميزة المقدمة لفئة الشباب، ومن أهم مواصفاتها أنها تبث إرسالها على أكثر من قمر صناعي ومنها قمر بدر سات ونايل سات، فما هو التردد الجديد للقناة هذا ما سنتناوله بمزيد من التوضيح في السطور القادمة.
تردد قناة 24 الرياضية الجديد
مع انطلاق فاعليات كأس العالم قطر 2022 توجهت الأنظار إلى قناة 24 الرياضية بعد معرفة أنها ستبث جميع مًجريات البطولة على عدد من الأقمار الصناعية، حيث أعلنت القناة عند تقديم خدماتها طوال اليوم بدون انقطاع وبأعلى نقاء وجودة للصورة، حتى يتمكن عشاق المباريات الرياضية من متابعتها والاستمتاع بالمحتوى المقدم، وإليكم الترددات الجديدة للقناة.
تردد قناة 24 الرياضية على قمر بدر سات
- تردد:11976.
- استقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح: 5/6.
- معدل ترميز 27500.
تردد قناة 24 على نايل سات
- تردد: 12560.
- استقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل ترميز: 27500.
تردد قناة 24 الرياضية HD السعودية
تشتمل قناة 24 الرياضية السعودية على عدة مزايا جعلتها من القنوات المفضلة لعشاق متابعة كرة القدم، ومن أهمها ما يلي:
- تقوم القناة ببث المباريات الخاصة بالدوري السعودي والمنافسات بين الفرق المحلية.
- تعرض استديو تحليلي يستضيف عدد من الأسماء الشهيرة في كرة القدم لتحليل جميع المباريات على الساحة المحلية والعالمية.
- تحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة من مواطني دولة المملكة ومن باقي الدول العربية.
- يمكن من خلالها متابعة مباريات الدوري الخليجي لجميع دول الخليج.
- يعمل بها مجموعة من أكفأ المعلقين على المباريات والذين يتمتعون بأعلى نسبة من المتابعة.
- تقوم القناة ببث جميع مباريات منتخب السعودية لكرة القدم خلال فاعليات كأس العالم، وتتناولها بالتحليل اللازم بعد انتهاء المباريات، كما قامت بعرض التصفيات التي أهلت المنتخب للمشاركة في كأس العالم.
- تحتوي القناة على مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية التي تتناول المُجريات الرياضية على كافة الأصعدة في العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة 24 الرياضية السعودية الجديد HD الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.