تردد قناة 24 الرياضية السعودية الجديد HD الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة 2023

تردد قناة 24 الرياضية الجديد يزداد عليه الطلب من هواة متابعة كرة القدم، وهي قناة سعودية متخصصة في بث أحدث الفاعليات الرياضية داخل وخارج دولة المملكة، كما تعرض مجموعة كبيرة من البرامج المتميزة المقدمة لفئة الشباب، ومن أهم مواصفاتها أنها تبث إرسالها على أكثر من قمر صناعي ومنها قمر بدر سات ونايل سات، فما هو التردد الجديد للقناة هذا ما سنتناوله بمزيد من التوضيح في السطور القادمة.

تردد قناة 24 الرياضية الجديد

مع انطلاق فاعليات كأس العالم قطر 2022 توجهت الأنظار إلى قناة 24 الرياضية بعد معرفة أنها ستبث جميع مًجريات البطولة على عدد من الأقمار الصناعية، حيث أعلنت القناة عند تقديم خدماتها طوال اليوم بدون انقطاع وبأعلى نقاء وجودة للصورة، حتى يتمكن عشاق المباريات الرياضية من متابعتها والاستمتاع بالمحتوى المقدم، وإليكم الترددات الجديدة للقناة.

تردد قناة 24 الرياضية على قمر بدر سات

تردد:11976.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل ترميز 27500.

تردد قناة 24 على نايل سات

تردد: 12560.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز: 27500.

تردد قناة 24 الرياضية HD السعودية

تشتمل قناة 24 الرياضية السعودية على عدة مزايا جعلتها من القنوات المفضلة لعشاق متابعة كرة القدم، ومن أهمها ما يلي: