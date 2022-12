نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببطارية 5000 مللي أمبير.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هاتف Infinix Zero 2023 من أبرز الهواتف التي تم طرحها مؤخرًا بالسوق، وتتبع الفئة المتوسطة، فالهاتف تم طرحه بالسوق بمواصفات رائعة وبسعر مناسب، يتوافق كثيرًا مع المواصفات التي يتميز بها الهاتف، حيث قامت الشركة المنتجة بالكشف عن هاتفها الجديد Infinix Zero 2023 للمرة الأولى في يوم 8 نوفمبر 2022 الماضي، وكانت الشركة قد كشفت وقتها أن الهاتف سيتم طرحه بالسوق بحلول يوم الأول من ديسمبر لنفس العام 2022، ولهاتف Infinix Zero 2023 الجديد، العديد من المزايا الرائعة التي أبرزها كاميرا الهاتف بجودتها العالية وبطاريته القوية.

سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero 2023

هاتف Infinix Zero 2023 من أبرز الهواتف المنتظر طرحها بالسوق للمتعاملين، والهاتف له العديد من المزايا والمواصفات الرائعة، التي كانت الشركة قد كشفت عنها في إعلانها عن الهاتف للمرة الأولى، ومن أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف الآتي: