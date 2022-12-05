- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببطارية 5000 مللي أمبير.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero 2023 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد هاتف Infinix Zero 2023 من أبرز الهواتف التي تم طرحها مؤخرًا بالسوق، وتتبع الفئة المتوسطة، فالهاتف تم طرحه بالسوق بمواصفات رائعة وبسعر مناسب، يتوافق كثيرًا مع المواصفات التي يتميز بها الهاتف، حيث قامت الشركة المنتجة بالكشف عن هاتفها الجديد Infinix Zero 2023 للمرة الأولى في يوم 8 نوفمبر 2022 الماضي، وكانت الشركة قد كشفت وقتها أن الهاتف سيتم طرحه بالسوق بحلول يوم الأول من ديسمبر لنفس العام 2022، ولهاتف Infinix Zero 2023 الجديد، العديد من المزايا الرائعة التي أبرزها كاميرا الهاتف بجودتها العالية وبطاريته القوية.
سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero 2023
هاتف Infinix Zero 2023 من أبرز الهواتف المنتظر طرحها بالسوق للمتعاملين، والهاتف له العديد من المزايا والمواصفات الرائعة، التي كانت الشركة قد كشفت عنها في إعلانها عن الهاتف للمرة الأولى، ومن أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف الآتي:
|شبكات الإنترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس وبسرعة حتى HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat7 300/75 Mbps.
|جسم الهاتف
|الهاتف مقدم بأبعاد 168.7 x 76.5 x 8.9 mm (6.64 x 3.01 x 0.35 in) ووزنه حتى 201 جرام وهو مزود بفتحتين للاتصال بشريحتي اتصال من نوع Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by).
|دقة العرض
|الهاتف مقدم بشاشة من نوع IPS LCD, 120Hz, 500 nits (peak)، حجمها يصل إلى 6.78 إنش، ودقة عرضها حتى 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density).
|نظام التشغيل
|الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 وهو مزود بشرائح من نوع MediaTek Dimensity 1080.
|ذاكرة الهاتف
|الهاتف مقدم بذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي حتى 8 جيجا رام.
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مقدم بكاميرا ثلاثية، دقة الرئيسية من بينها 50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مطروح بكاميرا أمامية دقتها تصل إلى 16 ميجا بيكسل، ويمكنها تصوير مقاطع فيديو بدقة [email protected]
|بطارية الهاتف
|الهاتف مزود ببطارية Li-Po 5000 mAh, non-removable تدعم الشحن حتى 33 وات
|ألوان الهاتف
|الهاتف مقدم بالسوق بباقة من الألوان المميزة تتضمن القائمة Pearly White, Coral Orange, Submarine Black
|سعر الهاتف
|الهاتف مطروح بالسوق للعملاء بسعر مميز حتى 240 يورو، ويمكن طلبه من المنافذ المعتمدة والموزع الرسمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببطارية 5000 مللي أمبير.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.