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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يمكن شحن بطاريته بالكامل خلال 31 دقيقة.. سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno9 Pro+ في المقال التالي
يعد هاتف Oppo Reno9 Pro+ من أفضل الهواتف التي تم طرحها بالسوق منذ أيام قليلة، وكانت شركة أوبو الشهيرة، قد أزاحت الستار عن هاتفها الأحدث للمرة الأولى في يوم 24 نوفمبر 2022، لتحدد الشركة وقتها موعد طرحه بالأسواق للمستخدمين والعملاء في يوم 2 ديسمبر 2022، وكانت الشركة قد طرحت هاتفها الجديد Oppo Reno9 Pro+ بسعر مناسب للمزايا العديدة التي يتمتع بها، حيث تم تقديمه بأسعار ومزايا رائعة تتناسب كثيرًا مع الفئة السعرية المقدم بها الهاتف بالسوق، ولعل بطارية الهاتف ودقة الكاميرا الرئيسية من أبرز مزايا الهاتف، بجانب مزايا أخرى سنقوم بعرضها لكم.
سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno9 Pro+
وكانت شركة أوبو الشهيرة بمجال الهواتف المحمولة والتكنولوجيا، قد أعلنت عن هاتفها الجديد Oppo Reno9 Pro+ مؤخرًا، وقالت الشركة أن للهاتف العديد من المزايا الرائعة التي تجعله فريد بالمقارنة بالهواتف الأخرى التي تتبع نفس الفئة السعرية، ومن أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف الآتي:
|شبكات الإنترنت
|الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل “الثاني والثالث والرابع والخامس” وبسرعة HSPA, LTE-A (CA), 5G.
|جسم الهاتف
|الهاتف مقدم بالسوق بأبعاد 161.5 x 73.6 x 8 mm (6.36 x 2.90 x 0.31 in) ووزن الهاتف يصل إلى 192 جرام كما أنه مزود بفتحتين لشرائح اتصال من نوع Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by).
|دقة العرض
|الهاتف مقدم بشاشة من نوع AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak)، حجمها يصل إلى 6.7 إنش ودقة عرضها 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) وهي مزودة بطبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2
|ذاكرة الهاتف
|الهاتف مطروح بذاكرة تخزين داخلية 256 و512 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا رام.
|الكاميرا الرئيسية
|الهاتف مطروح بكاميرا ثلاثية دقة الرئيسية 50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية
|الهاتف مطروح بكاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بيكسل
|بطارية الهاتف
|الهاتف مطروح ببطارية نوعها Li-Po 4700 mAh, non-removable تدعم الشحن حتى 80 وات ويمكن شحنها بالكامل خلال فترة 31 دقيقة
|ألوان الهاتف
|الهاتف مطروح بألوان مميزة تتضمن Black, Gold, Mint
|سعر الهاتف
|الهاتف مطروح بسعر 540 يورو وفق ما أعلنته الشركة من قبل.
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