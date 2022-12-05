نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحمي حساب الواتس اب من الاختراق وكيف يتم سرقة الواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحمي حساب الواتس اب من الاختراق وكيف يتم سرقة الواتساب حيث أن الواتساب هو تطبيق المراسلة الفوري الذي حل محل المكالمات والرسائل القصيرة ومع سرعة انتشار التطبيق واعتماد الغالبية العظمي عليه في التواصل بدأ يتعرض للعديد من الاختراقات من قبل الهاكرز وكيف يستطيع الهاكرز اختراق حساب الواتساب يستطيع الهاكرز اختراق حساب الواتساب الخاص بك بعدة طرق يجب الحذر منها وذلك للحفاظ على سرقة الواتساب وحماية حساب الواتس اب من الاختراق.

أولا الثغرات برمجية في تطبيق whatsapp

أولا الثغرات بالبرمجية في تطبيق واتساب كثغرات البرمجية في التطبيق او الثغرات التي ظهرت مؤخرا حيث تعتمد علي ارسال ملفات mp4 الضارة للهواتف.

ايضا يستطيع الهاكرز اختراق الحسابات الضعيفة غير المؤمنة بحساب Gmail وكلمة سر قوية.

كذلك يستطيع الهاكرز اختراق الحسابات عن طريق تثبيت بعض التطبيقات الضارة او تطبيقات التجسس علي هاتفك دون معرفتك وسرقة بياناتك من خلالها.

ثانيا سرقة بيانات من هاتفك

هذه الحالة من الاختراق تتم عن طريق احد المقربين من صاحب الحساب ففي هذه الحالة يتم الاختراق عن طريق اخذ هاتفك لثواني ومن ثم يقومون بأخذ رقم mac address الخاص بهاتفك او اخذ رقم التفعيل لكي يقوموا بتشغيل حسابك او تثبيت تطبيقات التجسس علي هاتفك لذلك يجب عليك الانتباه علي من يتعامل مع هاتفك.

ثالثا اختراق التطبيق عن طريق رمز التحقق

بعض الهاكرز يقوم بتثبيت حساب واتساب علي هواتفهم باستخدام ارقام اشخاص اخرين ومن ثم يقوم التطبيق بطلب رمز التحقق المرسل الي هاتفك تم طلب كود التسجيل الخاص برقم هاتفك في واتساب وفي أحيان اخري يطلب اجراء مكالمة هاتفية يتم ابلاغك بها بكود التفعيل ويستطيع الهاكرز الدخول الي رسائل البريد الصوتي برقم الحماية 0000 أو1234 ويقوم بمعرفة رقم تفعيل الحساب ويقوم بتشغيله علي هاتفه.

رابعا اختراق الحساب الواتس اب عن طريق تحويل المكالمات

يستطيع الهاكرز من خلال هذه الطريقة اختراق الحساب عن طريق الرقم حيث يكون قد قام بطلب كود*21* رقم الهاتف# وبعدها يتم تحويل مكالماتك الي هاتف الهاكرز وكل ما عليك فعله هو الغاء خاصية تحويل المكالمات عن طريق طلب*21#.

خامسا اختراق حساب واتساب عن طريق تنزيل فيديو

وفي هذه الطريقة يقوم الهاكرز بأرسال ملف علي شكل تنويل فيديو ويكون فعلا الملف برنامج لتنزيل فيديو ولكن يحتوي بداخله علي اكواد لاختراق هاتفك.

كيف تحمي حساب الواتساب من الاختراق

هناك عدة طرق تمكنك من حماية حساب الواتساب من الاختراق فعلي سبيل المثال:

يمكنك تطبيق ميزة التحقق من خطوتين.

وأيضا تستطيع حماية حسابك عن طريق تفعيل اشعارات الأمان علي هاتفك.

وأيضا تشفير المحادثة الثنائية.

وكذلك يمكنك تفعيل تسجيل الدخول لحسابك عن طريق بصمة اليد.

طريقة استرجاع حساب واتساب مخترق

لكي تتأكد من عرض حسابك للاختراق كل مل عليك فعله هو قم بفتح تطبيق الواتساب الخاص بك وانقر فوق الثلاث نقاط الأساسية اخترwaats app web وسجل الخروج من جميع الحسابات في حالة تعرض هاتفك للسرقة فمن البديهي ضياع شريحة الاتصال الخاصة بك مما يترتب علية ضياع الكثير من بياناتك الشخصية والتطبيقات الخاصة بك مثل تطبيق الواتساب فنقدم لك في هذا المقال طريقة استرجاع حساب واتساب المسروق.

أولا قم بتسجيل خروجك من جميع الأجهزة التي قمت بالدخول علي حسابك منها كما هو موضح اعلي.

ثم قم بالدخول الي حسابك وسجل دخولك برقم هاتفك.

ثم قم بالتحقق عن طريق الكود المرسل اليك.

بعد ذلك سوف يتم تسجيل خروج أي هاتف اخر عليه حساب.

طريقة استرجاع حساب واتساب مسروق