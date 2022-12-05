ينزعج بعض مستخدمي الفيسبوك من الموقع ويرغبون من حذف الحساب الخاص بهم، وقد يكون بسبب تهكير الحساب أو بعض الأشخاص المزعجين، أو قد يكون لديه حساب أخري ولا يرغبون الحساب القديم، وهنا يبدأ في البحث للتعرف على خطوات حذف حساب الفيس بوك نهائيا عن طريق الموبايل أو جهاز الكمبيوتر خلال بضع دقائق وهذا ما سنتعرف عليه خلال موضوعنا اليوم.

رابط حذف حساب الفيس بوك نهائيا بدون كلمة السر

قد خصص موقع الفيس بوك رابط مخصص يساعد المستخدمين على حذف الحساب بشكل نهائي خلال ثواني، مع العلم أنه سيتم حذف جميع الصور والفيديوهات والمنسورات والمعلومات نهائياً ولا يمكنك استرجاعها مرة أخري، كل ما عليك هو الضغط على رابط حذف فيسبوك نهائيًا، ثم اتباع باقي الخطوات التي نوضحها لكم خلال السطور التالية.

كيف أحذف صفحتي في فيسبوك نهائياً؟

يمكنك حذف فيسبوك نهائيا في 30 ثانية دون استرجاع الصور والمعلومات الموجود على الحساب مرة أخرى من خلال هذه الخطوات:

أولاً تسجيل الدخول على حساب الفيس بوك.

أو يمكنك الضغط على رابط حذف حساب الفيس بوك السابق نشره دون الانتظار 14 يوم.

سوف يتم ظهور رسالة للمستخدم تفيد بأنه بعد حذف حسابه لا يمكن استرجاعها المعلومات الخاص به أو الصور أو المنشورات أو غيره مرة أخرى.

انقر فوق علامة التبويب “حذف حسابي” أو “Delete My Account”.

أدخل كلمة مرور الحساب في المربع المخصص لها.

ثم ادخل الرمز المرئي الموضح بالصورة.

اضغط على زر “موافق”.

سيتم عرض رسالة تفيد بأنه على المستخدم الانتظار لمدة 14 يومًا، وفي حالة إعادة تنشيط الحساب مرة أخرى يجب قبل مرور هذه المدة، يمكن إلغاء طلب الحذف النهائي.

حذف حساب الفيس بوك نهائيا عن طريق الموبايل