نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حذف حساب تيك توك نهائياً TikTok واسترجاع الحساب مرة اخرى بعد حذفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق تيك توك هو الأشهر على المستوى العالمي من حيث عرض مقاطع من الموسيقي وتقوم انت بوضع مجموعة من الصور وإضافة التأثيرات التي ترغب بها لتحصل على مقطع فيديو صغير مميز، كما يمكنك مشاركة هذه المقاطع مع الأصدقاء أو وضعها في مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن يرغب البعض في حذف جساب تسك توك بسبب ضيع الوقت، وفيما يلي سوف نذكر لكم كيفية حذف حساب تيك توك نهائياً.

تطبيق التيك توك

بسبب نجاح تيك توك هو ميزاته العديدة التي جعلت الكثير يقومون بتحميل التطبيق فور نزوله، ويوجد أيضا له بعض العيوب، ومن أبرز المميزات والعيوب ما يلي.

يسمح لك بإنشاء فديوهات قصيرة.

يعرض فديوهات مرحة وأكثر متعة.

سهل الاستخدام.

يمكنك التحكم في الأشياء التي ترغب في رؤيتها فقط.

بينما من عيوبه هو ضياع الوقت، حيث انك من بداية الاستخدام لن تشعر بمرور الوقت.

حذف حساب تيك توك نهائيا

تطبيق تيك توك يحتوي على الكثير من المرح والضحك وهو ممتع جدا ولذلك حقق نجاح كبير ومازال حتي الآن يحقق نجاح كبير، ولكن هناك من يرغب في حذف حساب تيك توك لاي سبب ومن أبرزها ضياع الوقت لانه يجعل المستخدم يرغب في استخدمه لفترة طويلة من أجل مشاهدة اجمل الفيديوهات أو وضع فديوهات.

طريقة حذف حساب تيك توك نهائيا

إذا كنت تحب أن تقوم بحذف حساب تطبيق تيك توك نهائيا من جهازك، ليس عليك إلا إتباع الخطوات الآتية.

افتح تطبيق التيك توك الموجود على جهازك.

قم بفتح ملفك الشخصي، اذهب إلى أسفل الشاشة واضغط على أيقونة المستخدم.

سوف تظهر لك صفحتك الشخصية، وتجد في أعلي الصورة ثلاث نقاط قم بالضغط عليها.

سوف تظهر لك قائمة بها مجموعة من الخيارات، قم بالضغط على privacy and setting.

ثم اضغط على Manage My Account.

ثم اذهب إلى أسفل الشاشة وسوف تجد خيار هل ترغب في حذف حساب تيك توك، قم بالضغط عليه.

سوف تحصل على رسالة على رقم هاتفك من أجل تأكيد الهوية.

قم بالضغط على زر Send Code لإرسال رمز التاكيد على هاتفك.

بعد الحصول على رمز التاكيد قم بكتابته.

ثم إضغط علي continue.

سوف تحصل على رسالة تؤكد بأن جميع الفيديوهات والرسائل لن تظهر إلى المتابعين.

سوف يتم تعطيل الحساب ثلاثين يوما بشكل مؤقت، ثم يتم حذفه بشكل نهائي في حالة عدم استعادته خلال هذه المدة. خطوات

طريقة إستعادة حساب تيك توك

يمكنك حقا استرجاع حساب تيك توك بعد حذفه ولكن قبل أن تنتهي فترة السماح لاستعادة الحساب، حيث إنه يتم تعطيل الحساب بشكل مؤقت خلال ثلاثين يوما وفي حالة عدم استعادة الحساب سوف يتم حذفه بشكل نهائي، ولذلك إذا كنت تريد استعادة فعليك فعل الخطوات التالية قبل إنتهاء فترة السماح.

قم بتحميل تطبيق التيك توك مرة أخرى.

ثم إضغط على رمز التطبيق، وقم بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الحساب الذي حذفته.

سوف تظهر لك رسالة تفيد باستعادة الحساب، قم بالضغط عليها وسوف يتم فتح حسابك مرة أخرى.

تعرفنا على خطوات حذف حساب تيك توك بشكل نهائي من الجهاز، وطريقة إستعادة الحساب مرة أخرى وأهم مميزات التطبيق، فإن التطبيق جميل للغايه ولكنه قد يؤثر على حياتنا بشكل سلبي لأنها يحتوي على فيديوهات مضحكه وغيرها من الفيديوهات التي تجعلنا نقضي عليه وقت طويل دون أن نشعر بذلك.