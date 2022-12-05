نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر OPPO Find X5 Pro و Apple iPhone 13 Pro Max: أيهما أفضل من حيث المواصفات والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة OPPO Find X5 Pro و Apple iPhone 13 Pro Max ,قمنا هنا بمقارنة هاتفين ذكيين رائدين: Oppo Find X5 Pro مقاس 6.7 بوصة (مع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1) الذي تم إصداره في 24 فبراير 2022 ، مقابل هاتف Apple iPhone 13 Pro Max ، الذي يتم تشغيله بواسطة Apple A15 Bionic وتم إصداره قبل 6 أشهر. في هذه المقالة ، ستجد الاختبارات والمواصفات الكاملة ونقاط القوة ونقاط الضعف لكل أداة من الأدوات.

مواصفات هاتف Oppo Find X5 Pro

يوجد الكثير من التحديثات التي تمت اضافتها لهاتف اوبو فايند x5 الذي جعلتة يترشح وبقوة بين الكثير من الهواتف الاخري وأكثر ما يميزه كالتالي :

أحدث إصدار بلوتوث (v5.2).

ماسح بصمة الأصبع.

يأتي ببطارية أكبر بسعة 648 مللي أمبير في الساعة: 5000 مقابل 4352 مللي أمبير في الساعة.

أداء أفضل بنسبة 27٪ في AnTuTu Benchmark (1001 ألف مقابل 789 ألفًا).

يستخدم نوعًا أسرع من الذاكرة: LPDDR5 3200 ميجا هرتز.

التسجيل بالحركة البطيئة بمعدل 480 إطارًا في الثانية.

يحتوي على فتحتين لبطاقة SIM.

كثافة بكسل أعلى بنسبة 15٪ (525 مقابل 458 نقطة في البوصة).

مواصفات هاتف Apple iPhone 13 Pro Max

هاتف ايفون 13 برو ماكس غني عن التعريف لانه من أقوي الهواتف التي قامت شركة ابل بتصديرة للأسواق مما يجعلة يدخل في الكثير من المنافسات أمام هواتف أخري ومن أهم مميزاتة هي :

يُظهر عمر بطارية أطول بنسبة 48٪ (43:44 مقابل 29:38 ساعة).

توفر ذروة سطوع أعلى بنسبة 38٪ (1042 مقابل 755 شمعة في المتر المربع).

تحتوي الكاميرا الخلفية على تقريب بصري 3x.

تصدر Apple تحديثات للبرامج وتدعم هواتفها أكثر من Oppo ببضع سنوات.

73% أسرع في اختبار GeekBench 5 أحادي النواة: 1727 و 999 نقطة.

يمكن للكاميرا الأمامية تسجيل الفيديو بدقة 4K.

مقارنة بين OPPO Find X5 Pro و Apple iPhone 13 Pro Max من حيث العرض والتصميم

يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين كلا الهاتفين عندما يتعلق الأمر بالشاشات. يبلغ حجم عرض كلا الهاتفين 6.7 بوصة ، ويستخدم كلا الهاتفين لوحة AMOLED ، وكلا الهاتفين بهما معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، وكلا الهاتفين يدعمان HDR10 + ، ويستخدم كلا الهاتفين نفس تقنية العرض LTPO. كما أن سطوع شاشة كلا الهاتفين متشابه للغاية مع iPhone 13 Pro Max الذي يحتوي على 1200 شمعة و 1300 شمعة في Find X5 Pro,الاختلافان اللذان ستلاحظهما على الفور عند حمل كلا الهاتفين هما: الأول ، أن iPhone 13 Pro max به نوتش كبير في شاشته بينما يحتوي OPPO Find X5 Pro على ثقب. ثانيًا ، شاشة Find X5Pro منحنية على كلا الجانبين بينما شاشة iPhone 13 Pro Max مسطحة,جودة العرض من كلا الهواتف الذكية ذات جودة عالية ولكن ، عليك الاختيار بين عرض منحنى وشاشة مسطحة.