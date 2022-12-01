نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أعرف إذا كان هناك شخص ما متصل على الواتس اب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتس اب بكل تأكيد يعد أحد أهم برامج المحادثات انتشارًا في العالم. وبرغم بساطته المعتادة إلا وأنه يحتوي على الكثير من الحيل الغير معروفة، إحدى تلك الحيل هي إخفاء اتصالنا عليه. ونحن هنا اليوم لنتعرف سويًا على أفضل الطرق لكشف تلك الحيلة. آخر ظهور على الواتساب وعرضه على الإنترنت يخبرك بآخر مرة استخدمت فيها جهات الاتصال WhatsApp، أو ما إذا كانوا متصلين.

إذا كانت جهة الاتصال متصلة بالإنترنت، فسيكون لديهم WhatsApp مفتوحًا في المقدمة على أجهزتهم ومتصلون بالإنترنت. ومع ذلك، فهذا لا يعني بالضرورة أن جهة الاتصال قد قرأت رسالتك.

آخر ظهور يشير إلى آخر مرة استخدمت فيها جهة الاتصال WhatsApp. من خلال إعدادات الخصوصية لدينا، لديك خيار التحكم في من يمكنه رؤية آخر مرة تمت مشاهدتها لديك وعلى الإنترنت. قد لا تتمكن من رؤية آخر مرة شاهدها شخص ما أو متصل بالإنترنت إلا إذا قمت بحفظه كجهة اتصال أو أرسل إليك رسائل من قبل.

طريقة معرفة إذا كان هناك شخص متصل على الواتس اب

مع اتصالك اليومي لتطبيق الواتس اب فإنك تحتاج بصورة دائمة إلى التعرف على قائمة الأشخاص المتصلين بالواتس اب. ولن تستطيع التعرف على حالة اتصاله عند النظر إلى صفحة الشات الرئيسية. ولهذا نأتي إلى خطوات معرفة أن الشخص متصل من خلال الواتس اب أم أنه غير متصل.

الطريقة الأولى برنامج معرفة إذا كان الشخص متصل بالواتس

تعتمد تلك الطريقة على البحث عن الدائرة الخضراء المصاحبة لاسم الشخص المراد معرفة إذا كان متصل بالواتس اب أم لا، فإذا رأيت تلك الدائرة فاعلم أنه متصل. وقد ترى كلمة أونلاين online تحت اسمه بدلًا من العلامة الخضراء، والصورة التالية توضح ذلك.

الطريقة الثانية خطوات معرفة إذا كان هناك شخص ما متصل على الواتس اب

ومن أجل التعرف بصورة أعمق على خطوات معرفة إذا كان هناك شخص ما متصل على الواتس اب فالنقاط التالية توضح تلك الكيفية

ابدأ الآن في فتح تطبيق الواتس اب، ومن ثم انتقل إلى قائمة الدردشات. فعند النظر إلى داخل قائمة الدردشات سترى العديد من الأشخاص داخل تلك القائمة، ثم قم بالبحث عن الشخص المراد معرفة كونه متصل أم لا.

قم بفتح صفحة دردشة جديدة معه، وحينها سترى هل هو متصلًا بالواتس اب أم لا عن طريق ترجمة الكلمات المكتوبة أسفل اسمه في الأعلى، فإذا كان متصلًا سترى أنه أونلاين، أما إذا كان غير متصل سيظهر أنه شوهد آخر مرة مصحوبًا بالتاريخ والساعة كما في الصورة التالية.

الطريقة الثالثة خطوات معرفة إذا كان هناك شخص ما متصل على الواتس اب

افتح صفحة دردشة مع الشخص المراد معرفة حالته إذا كان متصل بالواتس اب أم أنه غير متصل.

ابدأ في إرسال رسالة إليه سواء كانت نصية أو صوتية.

فإذا اصطحبت تلك الرسالة بعلامة صح واحدة فالرسالة لم تصل إلى الشخص نتيجة عدم اتصاله بالواتس اب.

أما إذا كانت العلامة عبارة عن اثنين صح فإنه يكون متصلًا بالواتس اب، إذا كانت العلامة باللون الرمادي فالشخص متصل ولكن لم يقرأ الرسالة، أما إذا تحولت العلامة إلى اللون الأزرق فهو متصل وقام بقراءة الرسالة..

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