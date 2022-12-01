خطوات تحميل لعبة جاتا 6 grand theft auto لكافة الأجهزة وموعد نزولها

خطوات تحميل جاتا 6 وموعد نزولها، لكل عشاق الألعاب القتالية حيث توفر لك لعبة جاتا الإصدار الحديث حتى يمكنك الاستمتاع بها على كافة هواتف الأندرويد وكذلك الآيفون، كما تتوافر النسخة الأصلية الخاصة بالكمبيوتر التي يمكنك تحميلها بشكل مجان بدون أي رسوم، كما حرصت الشركة على توفير أحدث إصدارتها من خلال توفير كل ما هو جديد على اللعبة حتى تستطيع لعبها ومشاركتها مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه ينتظر كل عشاق لعبة جاتا الإصدار الحديث حتى يقوموا بتحميله والحصول على المزايا الإضافية على اللعبة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا، تابعونا من خلال المقال.

خطوات تحميل جاتا 6 وموعد نزولها

لكل محبي لعبة جاتا 6 الذين يرغبون في تحميلها فيمكنكم تنزيلها من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

تقوم بالدخول على المتصفح وكتابة أسم اللعبة من خلال Rocksta.

ثم تقوم بالدخول على الموقع وتقوم بتسجيل الدخول.

تقوم باختيار الإصدار المناسب لك حيث يوجد إصدار خاص بجهاز PlayStation وإصدار آخر خاص بجهاز Xbox.

عليك أن تقوم بسداد قيمة اللعبة وذلك بشكل إلكترونياً. بعد ذلك يتم تنزيل جاتا 6 النسخة الأصلية على الهاتف.

يتم توصيل Xbox أو Playstation 5 حتى تستطيع نقل اللعبة وفتحها بكل سهولة.

موعد تنزيل لعبة جاتا 6 أحدث إصدار

لكل من ينتظر موعد تنزيل اللعبة لكي يتم لعبها على كافة الأجهزة الذكية حيث أصدرت الشركة موعد تنزيلها وفقا للآتي:

كان من المحتمل تنزيل اللعبة العام الماضي ولكن لم تقوم الشركة بإصدارها.

سوف يتم إصدارها في أول ثلاث شهور من العام الجديد 2023.

كما يمكنك التقديم على الموقع لتنزيل اللعبة، فبمجرد الإعلان عن تنزيلها يتم إرسال إشعارات توضح لك موعد تنزيلها حتى تتمكن من تحميلها.

حيث قامت الشركة بإضافة العديد من المميزات على اللعبة حتى يمكنك الاستمتاع بها عبر كافة أنظمة الأندرويد والآيفون وكذلك على الكمبيوتر.

في الختام فقد تعرفنا على خطوات تحميل جاتا 6 وموعد نزولها حتى تتمكن من تحميلها على كافة أنظمة الأندرويد وكذلك الآيفون وكذلك على جهاز الكمبيوتر ذات أحدث إصدار في نسختها الأصلية.