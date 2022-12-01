- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة بيس 2023 موبايل ومواصفات تشغيل لعبة eFootball واهم المميزات في المقال التالي
تحديث لعبة بيس 2023 موبايل لعبة بيس هي من أفضل الألعاب الإلكترونية، حيث يترقب عشاق لعبة eFootball PES تحديث بيس 2023، وكان لديهم الرغبة الشديدة في الحصول على هذا التحديث، والذي تم الإعلان عنه رسميا من قبل الشركة المنتجة، وذلك لأنها الشركة المسئولة عن هذه اللعبة وعن تحديثاتها المستمرة، وتعد لعبة بيس من أكثر ألعاب الفيديو المرتبطة بلعبة كرة القدم المشهورة على مستوى العالم، وذلك لما تحتوي عليه من رسومات جرافيك ومؤثرات صوتية وبصرية أيضًا.
تحديث لعبة بيس 2023 موبايل
هذه اللعبة من أكثر ألعاب كرة القدم شهرة في جميع أنحاء العالم، حيث أنها هي لعبة يتم الاستمتاع من خلال اللعب فيها، وذلك لأنها تحتوي على أنظمة تحاكي الواقع، وفي هذه اللعبة يتمكن اللاعب فيها بالمتعة من خلال تكوين فرق حديثة وشراء احدث اللاعبين، وإلى جانب هذا يمكنك إقامة الدورات التدريبية التي تساعد في توصيل اللاعب إلى الاحتراف في اللعب، وذلك وفقًا للأحكام المرتبطة باللعبة، وسوف يتمكن اللاعب في الإصدارات المتكررة للعبة اللعب بنفسه داخل الملعب وبشكل احترافي.
تشغيل لعبة بيس 2023 للأندرويد
تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2023 يتم من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- يتم دخول اللاعب إلى الموقع الرسمي للعبة من خلال الهاتف الخاص به.
- عند تشغيل الهاتف بنظام الأندرويد يجب على اللاعب الدخول للعبة من خلال تطبيقات جوجل بلاي.
- أما عند استخدام الأيفون يتم الدخول إلى اللعبة من خلال أبل ستور.
- ثم الضغط على عرض أحدث تحديثات اي فوتبول بيس.
- بعد ذلك ينتظر اللاعب دقائق حتى يتم الحصول علي التحديث.
- ثم إغلاق الهاتف وفتحه مرة أخرى حتى تحصل على التحديث الجديد.
مميزات لعبة 2023 PES
تتميز لعبة بيس بمميزات كثيرة تتمثل في التالي:
- التعليق الصوتي في اللعبة بالعربي بصوت أشهر المعلقين على مباريات لعبة 2023 eFootball PES.
- إنشاء خطط لعب حديثة.
- إصدار عدد 7 ملاعب جديدة للعبة 2023 eFootball PES، وهى عبارة عن محاكاة حقيقية لأشهر ملاعب كرة القدم.
- يتيح هذا الإصدار إمكانية الحصول على تحديثات تلقائية سريعة.
- تقييم اللاعبين يكون وفقًا لمتوسط أدائهم في المباريات السابقة.
- تحتوي هذه اللعبة على جرافيك رائع ووجوه لاعبين حقيقية.
- إمكانية تحسين قدرة اللاعبين سوف يتم اختيارهم من خلالك.
- قدرة التحكم في اللاعبين بجودة أعلى.
مواصفات تشغيل لعبة بيس
المواصفات الموصى بها حتى يتم تشغيل لعبة بيس هي كالتالي:
- نظام التشغيل Windows 10 – 64 بت.
- وحدة المعالجة المركزية AMD Athlon X4 870K أو Intel i3 6300T أو ما يعادلها.
- بينما الذاكرة 8 جيجا بايت.
- بطاقة الرسومات AMD Radeon R9270X أو NVIDIA GeForce GTX 670 أو ما يعادلها.
- القرص الصلب مساحة خالية تصل إلى 50 جيجابايت على الأقل.
- متطلبات الاتصال من خلال الإنترنت يرجى أن يكون الاتصال واسع النطاق.
- ويجب الاتصال بالإنترنت للتثبيت واللعب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث لعبة بيس 2023 موبايل ومواصفات تشغيل لعبة eFootball واهم المميزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.