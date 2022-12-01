انت الان تتابع خبر لاستعادة أرقام الهاتف المحذوفة بكل سهولة وبدون تحميل برامج.. إليك هذه الريقة الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواجه أحدنا في كثير من الأحيان مشكلة حذف أرقام الهاتف عن طريق الخطأ أو حتى رقم واحد عند استخدام الهاتف في شيء آخر، تجد أنك قد حذفت أحد الأرقام بالخطأ، وعند اكتشاف الأمر تشعر بالأسى والضيق، ولكن يوجد الكثير من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن عبرها استعادة الأرقام التي قمت بتسجيلها على هاتفك الذكي وحذفتها عمدًا أو بالخطأ.

وعندما تُضيع أرقام الهواتف المسجلة بسجل دفاتر العناوين بهاتفك الذكي، سواء إذا ما كنت قمت بإجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف أو فورمات كامل، أو لأي سبب آخر، فالأمر أصبح أكثر سهولة الآن لاستعادة الأرقام بدون الحاجة إلى اللجوء إلى الطرق التقليدية القديمة المعقدة.

وفي السياق، نشر موقع lifewire، تقريرًا حديثًا كشف فيه عن أفضل طريقة لاستعادة الارقام المحذوفة، سواء عن طريق هاتفك الأندرويد أو الآيفون، فستجد وسائل تساعدك على استرجاع ارقام الهاتف الذكي دون الحاجة إلى برامج، ويمكن ذلك عن طريق بطاقة التخزين الداخلية أو عبر خط الهاتف الذكي «شريحة SIM» أو عبر تطبيق فيسبوك، الذي يمكن عبره مزامنة جهات الاتصال بسهولة.

*طريقة استعادة الارقام المحذوفة من وحدة التخزين:

1- افتح قائمة «جهات الاتصال» على هاتفك الذكي.

2- اضغط من المكان ذاته على علامة الثلاث نقاط.

3- ثم انتقل فيما بعد إلى تطبيق «الإعدادات» في الهاتف.

4- بعدها اضغط على خيار «استيراد/ تصدير» بين الخيارات المتاحة أمامك.

5- اضغط على «استرداد الأرقام من وحدة التخزين».

6- اختر التخزين على الهاتف أو البريد الإلكتروني السابق حفظه في الهاتف، من أجل تخزين الأرقام لاسترجاعها على الهاتف.

7- في هذه الخطوة سيقوم هاتفك الذكي باسترجاع أي ملف خاص بجهات الاتصال لموجودة على وحدة التخزين.

*استرجاع الارقام المحذوفة من الفيسبوك:

1- اضغط أولًا على رابط استرجاع الأرقام، ويمكنكم الوصول إليه بسهولة عبر الضغط على هذا الرابط https://m.facebook.com/mobile/messenger/contacts.

2- ثم بعدها تفتح أمامك صفحة جديدة تحتوى على الأسماء والـ 4 رموز الأخيرة لكل رقم، عليك الضغط على الأرقام لتظهر كاملة، وبعدها حفظها بالهاتف.

*كود استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف:

توجد الكثير من الحلول استعادة جهات الاتصال التي تم حذفها من هاتفك فلا يوجد كود لاستعادة الارقام المحذوفة، ولكن إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد يمكنك استخدام الخدمة التي توفرها شركة جوجل والتي تتيح لك مزامنة جهات اتصالك وحفظها ضمن جهات الاتصال في جوجل Google Contacts، إليك كيفية القيام بذلك فيما يلي:

ـ إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، يمكنك العثور على تطبيق "Google Contacts" مثبت على جهازك.

ـ قم بفتح تطبيق جهات اتصال جوجل “Google Contacts” على هاتفك الأندرويد.

ـ اضغط فوق الثلاث خطوط الأفقية أعلى الزاوية اليسرى، وانقر على خيار الإعدادات Settings من القائمة الجانبية المنبثقة.

ـ قم بالضغط على خيار "تراجع عن التغييرات Undo Changes" ضمن قسم "إدارة جهات الاتصال Manage Contacts".

ـ قم بتحديد حساب جوجل الذي تريد استعادة جهات الاتصال الخاصة به، ومن المربع الحوار التالي، اختر الوقت الذي تريد التراجع عن التغييرات فيه.

ـ عند الانتهاء، اضغط فوق "تأكيد Confirm"، وسيتم الآن استعادة جميع جهات الاتصال المحذوفة في غضون دقيقتين.

*تحميل برنامج استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف:

هذا ويصنف برنامج Disk Digger من أفضل التطبيقات التي قد تساعدك على استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف، عن طريق:

ـ قم بتحميل البرنامج من متجر جوجل بلاي

ـ عند الانتهاء من التحميل، قم بفتح التطبيق وسيظهر أمامك خيارين لاسترجاع الأرقام عبر ذاكرة الهاتف الخارجية أو الذاكرة الداخلية.

ـ سيبدأ Disk Digger في البحث عن الملفات التي تم حذفها.

ـ بعد الانتهاء من عملية البحث قم بتحديد الملفات التي تريدها، ثم اضغط على كلمة استعادة.

ـ قم بتحديد المكان الذي تريد حفظ المستندات التي قام Disk Digger باستعادتها.