الاتحاد الأوروبي يحذر تويتر من عدم الامتثال للقانون الجديد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن منصة تويتر Twitter لديها "عمل ضخم في المستقبل"، للاستعداد لقواعد الكتلة الجديدة الصارمة للمنصات عبر الإنترنت.

ونشر تييري بريتون، المفوض المسؤول عن تنفيذ قانون الخدمات الرقمية القادم (DSA)، مقطع فيديو قصيرًا لاجتماع مع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، قائلًا إنه يرحب بـ "نية ماسك في جعل Twitter 2.0 جاهزًا لـ DSA".

ووفقًا لصحيفة Financial Times، قال بريتون إن تويتر Twitter بحاجة إلى إجراء عدد من التغييرات لتلبية متطلبات DSA، وستحتاج إلى معالجة المعلومات المضللة "بقوة"، وتقديمها إلى التدقيق، وتوفير معايير واضحة حول المستخدمين المعرضين لخطر الحظر، والنظر بعناية في كيفية رفع الحظر في المستقبل.

كما نشر بريتون "قائمة مراجعة DSA" كاملة، عبر حساب Mastodon الخاص به، تحتوي على القواعد التي قال إن تويتر سيحتاج إلى الالتزام بها.

I welcome @elonmusk's intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA????????

Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation.

Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL