Vivo x90 الجيل الجديد من جوالات فيفو | أهم مواصفات ومميزات الجوال

Vivo x90 من جديد تعود شركة فيفو إلي ساحة المنافسة في أسواق الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق الجيل الجديد من أحدث إصدارات جوالاتها ضمن عائلة الـX الخاصة بها وهي سلسلة الـ90 الجديدة. فقدمت الشركة مؤخراً ثلاثة جوالات جديدة تتمثل في Vivo x90 ، Vivo x90 pro ، وأيضاً جوال Vivo x90 pro plus. تأتي تلك السلسلة الجديدة استكمالاً لمسيرة النجاح الذي حققته الشركة مع الاصدارات السابقة المتمثلة في عائلة الـ80 بجوالات Vivo x80 ، Vivo x80 pro ، Vivo x80 lite ، وأيضاً جوال Vivo X Note. فالجوال ينطلق ببراعة في التصميم والأداء المتميز مع معالج ميديا تك الجديد Dimensity 9200 ، والذي يأتي بمعمارية تصنيع بدقة 4 نانو متر. كما يحتوي الجوال أيضاً علي نظام كاميرات مميز مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. لكن أهم مما يميز نظام كاميرات الجوال هو معالج الشركة الحديد V2 والذي يوفر تحسينات في معالجة الصور وتحسين تجربة التصوير. كذلك الجوال متوفر مع بطارية بحجم 4810 مللي أمبير وبسرعة شحن 120 وات. ليتم شحن الجوال بنسبة 50% في غضون ثمان دقائق فقط. وفيما يأتي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Vivo x90 الجديد من شركة Vivo.

مواصفات جوال Vivo x90 :

‌أولاً: الجوال متوفر بوزن يقدر بحوالي 200 جراماً.‌

الجوال متوفر بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج أو الجلد بالكامل في ظهر الجوال.‌

بالإضافة أيضاً إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الجوال.‌

الجوال يتوفر بدعم إمكانية تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس لكن وكالعادة لا يتوفر الجوال بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك الجوال متوفر بدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة الـIP64.‌

يحتوي الجوال علي شاشة تأتي من نوع AMOLED بحجم 6.78 إنش ، مع جودة الـFHD+ وبدقة 1260×2800 بكسل.‌

بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي شاشة الجوال أيضاً بمعدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 453 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ الشاشة تتوفر بدعم خاصية الـ1B Color ، الخاصة بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الجوال وبالتالي توفير صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، الخاصة بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الجوال وبالتالي توفير صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ كما تأتي الشاشة أيضاً بدعم خاصية HDR10+ ، والتي تفيد بتوفير أفضل درجة وضوح لمحتويات شاشة الجوال.‌

، والتي تفيد بتوفير أفضل درجة وضوح لمحتويات شاشة الجوال.‌ شاشة الجوال تأتي بدعم وجود أبعاد العرض المعتادة 20:9 والمتاحة علي أغلب الجوالات الذكية الحديثة ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

والمتاحة علي أغلب الجوالات الذكية الحديثة ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كذلك الشاشة تأتي بدعم معدل تحديث جديد وعالي حتي 120 هيرتز ، والذي يعطي السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي شاشة الجوال.‌

هيرتز ، والذي يعطي السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي شاشة الجوال.‌ لكن الشركة لم توفر أية إعلان رسمي عن وجود طبقة حماية علي الشاشة.

أداء الجوال :

‌جوال Vivo x90 يأتي مع الإصدار الجديد لنظام تشغيل جوجل الخاص Android 13 .‌

يأتي مع الإصدار الجديد لنظام تشغيل جوجل الخاص .‌ كما يأتي أيضاً مع واجهة مستخدم فيفو المميزة والخاصة Funtouch.‌

يعمل الجوال بمعالج ثماني النواة جديد من شركة ميديا تك وهو MediaTek Dimensity 9200 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع نانو متر.‌ يحتوي معالج الجوال علي نواة واحدة أساسية تأتي من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.05 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يحتوي المعالج أيضاً علي ثلاثة أنوية أخري تأتي من نوع Cortex-A710 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.50 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية الأخيرة المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الجوال يتوفر مع وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من خلال شركة ARM ، مع معالج يتوفر من نوع Immortalis-G715 .‌

تأتي من خلال شركة ، مع معالج يتوفر من نوع .‌ الجوال متوفر في أربعة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ كما تأتي رامات الجوال الداخلية من نوع LPDDR5 السريع.‌

السريع.‌ بالإضافة أيضاً إلي ذاكرة تخزين تأتي من نوع UFS 4.0 لنسختي الجوال 256/512 ، وإصدار UFS 3.1 لنسخة الـ128.

كاميرا جوال Vivo x90 :

‌يحتوي جوال Vivo x90 الجديد علي كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

الجديد علي كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد في ظهر الجوال إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تأتي أيضاً بدعم خاصية PDAF والـLaser AF مع المثبت البصري OIS.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تأتي أيضاً بدعم خاصية مع المثبت البصري الكاميرا تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وهب عدسة Telephoto تتيح إمكانية التكبير حتي 2x Optical Zoom .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وهب عدسة تتيح إمكانية التكبير حتي .‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتستخدم للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وتأتي أيضاً مع زاوية تصوير 118°.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتأتي أيضاً مع زاوية تصوير كما تأتي كاميرات الجوال بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة أيضاً إلي خاصية Pixel Shift .‌

مع تصوير ، بالإضافة أيضاً إلي خاصية .‌ يوجد كذلك بجانب كاميرات الجوال فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

والجدير بالذكر أن كاميرات الجوال تأتي بالشراكة مع شركة Zeiss الشهيرة بصناعة الكاميرات.‌

الشهيرة بصناعة الكاميرات.‌ كما أن غطاء العدسات أيضاً يأتي من شركة Zeiss من نوع Zeiss T* lens coating .‌

من نوع .‌ الجوال متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك يتوفر أيضاً بدعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ يتوفر الجوال أيضاً بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للجوال :

‌جوال Vivo x90 يأتي مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌

يأتي مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌ لكن لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يأتي الجوال بدعم خاصية NFC.‌

كما يأتي أيضاً بدعم وجود مستشعر الـIR Blaster ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌

، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الجوال.‌ لكن الجوال لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

كذلك الجوال متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، مقياس الضوء ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

وبالنسبة للحماية فتأتي بصمة الاصبع الخاصة بالجوال من نوع Optical وموجودة في أسفل شاشة الجوال.‌

وموجودة في أسفل شاشة الجوال.‌ كما يتوفر أيضاً بدعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه.‌ يحتوي جوال Vivo x90 علي بطارية ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 4810 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 120 وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة 50% في خلال 8 دقائق فقط.‌

علي بطارية ليثيوم بوليمر تأتي بحجم مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة في خلال دقائق فقط.‌ يتوفر كذلك بدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

كما يأتي مدخل الشحن الموجود في الجوال من نوع Type C 2.0 ، والذي يأتي بدعم خاصية OTG.‌

، والذي يأتي بدعم خاصية أخيراً: الجوال يأتي في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأحمر ، الأسود ، والأزرق أيضاً.

سعر جوال Vivo x90 :