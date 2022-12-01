نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل نقاط قطاف stc كيفية تحويل وتجميع النقاط والمكافآت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل نقاط قطاف stc كيفية تحويل وتجميع النقاط والمكافآت بسهولة وبطريقة سريعة لجميع العملاء ، ولا سيما أن الكثير من عملاء شركة إس تي سي السعودية لخدمات الاتصالات والإنترنت يسعون إلى معرفة الطريقة التي يُمكن من خلالها الاستفادة من خِدْمَات الشركة عبر تجميع النِّقَاط التابعة إلى برنامج قطاف واستبدالها بهدايا داخلية أو خارجية ، ويذكر أن برنامج قطاف من أهم وأشهر برامج المكافآت المشهورة والأكثر إقبالًا من عملاء شركة السُّعُودية للاتصالات لما لها من مميزات أكثر من رائعة للجميع، ومن خلال موقع ثقفني في الآتي من أسطر وفقرات ؛ سوف يتم توضيح أهم المعلومات عن برنامج قطاف وطريقة تحويل نقاط قطاف والمزيد من المعلومات المهمة الأخرى عن البرنامج أيضًا بالتفصيل الشامل.

معلومات عن برنامج قطاف

يُعد برنامج قطاف هو أحد أهم برامج المكافآت المتميزة جدا التى قد أطلقتها شركة الاتصالات السُّعُودية STC لجميع عملائها سواء عملاء سوا أو مفوتر أو غيرهم من أجل جمع عدد من النقاط حيال كل معاملة يقوموا بإجرائها عبر خطوط الشركة والتي تتمثل في إعادة شحن الرصيد باستخدام الكروت مُسبقة الدفع ، أو سداد فاتورة خط الهاتف الأرضي أو سداد فاتورة خط الجوال أيضًا.

طرق الاشتراك في برنامج قطاف

يُمكن الاشتراك في برنامج نقاط قطاف بأي من الطرق التالية:

الاتصال على رقم 902 لعملاء سوا أو الاتصال على رقم 907 لعملاء مفوتر.

إرسال رسالة قصيرة من الجوال على رقم 902.

استخدام البرنامج الرسمي التابع إلى شركة إس تي سي وهو MyStc من أجل الاشتراك في الخدمة.

عدد نقاط قطاف

يتم الحصول على نقاط قطاف بشكل منظم ، حيث أن كل معاملة يتم إنفاق عشرة ريال سعودي بها ؛ يحصل العميل في مقابلها على عدد من النقاط يُعادل (1) نقطة واحدة، وعلى سبيل المثال، إذا قام أحد عملاء شركة إس تس سي بدفع فاتورة أو شحن خط الهاتف خاصته بقيمة 100 ريال سعودي؛ فهنا سوف يتم إضافة 10 نقاط إلى حساب قطاف خاصته ، وهكذا.

طريقة استبدال نقاط قطاف

يُمكن للعميل لأن يقوم بطلب قسائم استبدال نقاط قطاف بعدة طرق ، ولا سيما أن مكافآت قطاف تنقسم إلى مكافآت داخلية وأخرى خارجية على النحو التالي:

مكافآت داخلية: وهي تشمل الخدمات والهدايا التي يتم الحصول عليها من الشركة مثل الحصول على رصيد إضافي أو الحصول على دقائق ورسائل مجانية أو الحصول على كويك إنترنت وهكذا.

وهي تشمل الخدمات والهدايا التي يتم الحصول عليها من الشركة مثل الحصول على رصيد إضافي أو الحصول على دقائق ورسائل مجانية أو الحصول على كويك إنترنت وهكذا. مكافآت خارجية: وهي المكافآت والهدايا التي يتم الحصول عليها من خلال شركاء قطاف ومنهم شركة كريم وموقع بوكينج وفلاي إن بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية مثل موقع سوق دوت كوم وغيرهم.

طريقة تحويل نقاط قطاف

كما أن شركة إس تي سي STC تُتيح لعملائها القدرة على تحويل رصيد من سوا إلى سوا أو من مفوتر إلى سوا ، فهي تتيح كذلك تحويل النقاط عبر إرسالها واستقبالها فيما بين العملاء أيضًا عبر الخطوات التالية:

يتم كتابة رسالة قصيرة تحتوي على المعلومات التالية: ( رقم 1870 ثم رقم الجوال مستلم النقاط ثم عدد النقاط) ، وعلى سبيل المثال، عند الرغبة في تحويل 80 نقطة إلى رقم 0500000000 ؛ فإن محتوى الرسالة سوف يكون (1870 0500000000 80) بدون أقواس.

ثم إرسال الرسالة مباشرةً على رقم 902.

وخلال لحظات معدودة سوف تصل إلى المستلم رسالة تفيد بإضافة النقاط في حساب برنامج قطاف خاصته.

شروط تحويل نقاط قطاف STC

هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها عند الرغبة في تحويل نقاط قطاف من خط إلى آخر ، مثل:

أن يكون عدد النقاط المراد تحويلها بحد ادنى 20 نقطة وبحد أقصى 100 نقطة ، وأن يكون عدد النقاط في حيز مضاعفات العشرين أي (20 أو 40 أو 60 أو 80 أو 100).

لا يُمكن لصاحب النقاط أن يقوم بإرسال أكثر من 100 نقطة في الشهر الواحد.

كما لا يُمكن لمستقبل النقاط أيضًا أن يستقبل أكثر من 300 نقطة من خطوط مختلفة في الشهر الواحد.

ويُذكر أن العديد من الأشخاص مستخدمي نظام سوا أو نظام مفوتر أو غيرهم من الأنظمة الأخرى ؛ قد تمكنوا من جمع عدد كبير جدًا من النقا وتمكن البعض أيضًا من استبدال تلك النقاط بهدايا قيمة ؛ ولا سيما أن الهدايا ليست مقصورة على خِدْمَات الشركة فحسب ، حيث إن البعض قد تمكن من استبدال نقاط قطاف بجوال أو تذاكر طيران أو حجز فندقي وغيرهم.