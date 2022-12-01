كيف تشتري سيارة جديدة أو مستعملة مناسبة إليك أهم التطبيقات والمواقع التي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:29 صباحاً - أهلاً بكم اعزائنا الكرام, يعد الاهتمام بمتابعة أخبار السيارات جزء لا يتجزأ من حياة الأغلبية العظمى بيننا الآن، حيث يميل البعض منا إلى البحث عن السيارات الجديدة والإطلاع على مواصفاتها عند الرغبة في امتلاك سيارة.

في الحقيقة يواجه سوق السيارات في العالم ارتباكا كبيراً منذ اندلاع أزمة روسيا وأوكرانيا ومن قبل أزمة جائحة كورونا والرقائق الإلكترونية وجميعها تسببت في ارتفاع أسعار السيارات.

وبات الأغلبية العظمى يواجه صعوبة في الوصول إلى أسعار السيارات الجديدة الرسمية أو معرفة طريقة تحديد السيارات المناسبة والجيدة التي تعرض في سوق السيارات مؤخراً، لذلك زادت أهمية التوجه إلى تطبيقات ومواقع متخصصة يمكنها تقديم المساعدة بشكل احترافي، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية مع أبرز النصائح لامتلاك سيارة مناسبة.

كيف تشتري سيارة مستعملة في حالة جيدة؟

وفي ظل الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة بات هناك توجهاً أخر نحو شراء السيارات المستعملة، والتي تتوفر في الأسواق بأسعار مناسبة، ومن بين المواقع التي يمكنك البحث من خلالها عن سيارة مستعملة بحالة جيدة هو موقع مستعمل ويمكن زيارته من هنا كما يمكن تحميل تطبيق مستعمل لأجهزة ال IOS من هنا و لأجهزة الأندرويد من هنا.

ويوفر تطبيق مستعمل مساحة آمنة وكبيرة لعرض السيارات المستعملة بأسعار مخفضة والتي تأتي في حالة جيدة، فيمكنك اختيار السيارة التي ترغب في الحصول عليها بسهولة؛ نظراً إلى أن التطبيق مُقسم بشكل مرن وواضح ما بين سيارات تويوتا وسيارات هيونداي أو نيسان أو غيرها من العلامات التي قد تبحث عنها.

تستطيع ايضاً عرض سيارتك للبيع أو مشاهدة السيارات المعروضة للبيع من اصحابها مباشرة والتواصل معهم وارسل سعرك الذي تود شراء السيارة فيها عبر الرسائل الخاص او الرد في نفس الاعلان.

كيف تبحث عن سيارة تناسبك؟

وإذا كنت تفكر في شراء سيارة جديدة سيكون عليك أولاً تحديد بعض النقاط الهامة، لضمان الحصول على سيارة مناسبة.

فلا يمكنك الإقبال على شراء سيارة جديدة بعشوائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الحالية، فعليك أولاً وضع خطة.

سيكون عليك بدون شك الإطلاع أولاً على أسعار السيارات في السوق، والتأكد من السعر المناسب، لتجنب شراء سيارة بسعر مبالغ فيه، وتأكد من تحديد ميزانية خاصة لذلك.

ولتطبيق جميع النصائح السابقة وجمع أكبر قدر من المعلومات عن السيارة التي ترغب فيها سيكون عليك متابعة موقع المربع نت المتخصص في تغطية كل ما يخص السيارات.

ويوفر لك موقع المربع نت تحديث مستمر لأسعار السيارات الجديدة، أو المستعملة، فضلاً عن تقديم نصائح تساعدك على اختيار سيارتك أو كيفية التعامل معها بعد الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض مجموعة من البرامج الخاصة التي تستعرض أفضل عروض السيارات، بجانب الفيديوهات التي تقدم نصائح مختلفة للتعامل مع مشكلات السيارات المختلفة.

ما هي أفضل السيارات الصينية؟

وعلى خلفية أزمة ارتفاع أسعار السيارات، شاهدنا مؤخراً توجهاً نحو السيارات الصينية، نظراً لما تقدمه من مستوى سيارات مميز مقابل أسعار مناسبة للجميع.

وتضم السيارات الصينية عدد كبير من العلامات المختلفة التي حققت شعبية كبيرة منذ انطلاقها على رأسها سيارات هافال، وجيلي، بايك، شانجان وغيرهم.

فأصبح الآن الفئة العظمى تميل إلى امتلاك السيارات الصينية، لكن قبل اتخاذك للقرار، سيكون عليك البحث والإطلاع على جميع العلامات الصينية واختيار الأفضل، ولعملية بحث أكثر دقة وتخصص، يمكنكم متابعة موقع السيارات الصينية الأكثر تخصصاً في مراجعة جميع العلامات من هنا.

بشكل عام يوفر لكم موقع السيارات الصينية معلومات دقيقة عن كل جميع العلامات في الأسواق على مستوى عالمي، وأسعارها كذلك.

فعلى سبيل المثال تقدم هافال سيارات مميزة منها: هافال دارجو، وH6، هافال جوليان، هافال H9، هافال H6 gt، ويقدم الموقع مواصفات كل موديل تفصيلاً مع رصد أسعاره، وهو الحال مع جميع العلامات الصينية.

بالإضافة إلى ماسبق، هناك تجارب قيادة لجميع السيارات الصينية، والتي توفر للعملاء فرصة للإطلاع على السيارة بشكل تفصيلي وخوض تجربة قيادتها معاً لتوفير صورة أكثر وضوحاً للجميع.

كيف تحدد السيارة المناسبة لك؟

وبعد اختيار العلامة التي ترغب في امتلاكها سواء فوردأو لكزس أو كيا أو غيرها من العلامات، سيكون عليك تحديد فئة السيارة التي ترغب في امتلاكها، سواء كانت SUV، أو سيارة سيدان، أو هاتشباك، حيث سيكون عليك تحديد احتياجك الشخصي من السيارة لشراء الفئة المناسبة لك.

في الختام، نشير إلى أن عملية شراء سيارة جديدة أو مستعملة في الفترة الحالية من الأمور التي تحتاج إلى الاستعانة بخبراء من أجل الوصول إلى الخيار المناسب، وبالأسعار التي تلائم ميزانيتك، لذلك يجب التأكد من الاستعانة بالمواقع التي توفر كل ما يخص السيارات باحترافية وبشكل تفصيلي، والتي تم ذكرها مسبقاً، تجنباً للتعرض إلى النصب أو شراء سيارات غير مناسبة.