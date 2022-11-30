نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن شدات ببجي موبايل المجانية والمدفوعة 2022 للأندرويد والايفون في المقال التالي
يتسأل العديد من محبي لعبة ببجي عن طريقة شحن شدات ببجي، حيث شهد محرك البحث جوجل العديد من عمليات البحث حول هذا الموضوع، لذلك سوف نعرض لكم اليوم أفضل الطرق لشحن لعبة ببجي بالطريقة مدفوعة الرسوم، وفكرة هذه اللعبة تكون عبارة عن ساحة قتالية يجتمع بها 100 لاعب وطريقة لعبها تكون بتشكيل فرق كل فرقة مكونة من 4 أشخاص ويمكن أن تكون شخصين فقط ويمكن أن يلعب شخص بمفرده، وكل شخص يحاول النجاة بحياته حتى آخر المباراة حتى يفوز بها ويأخذ المركز الأول.
طرق مختلفة لشحن شدات لعبة ببجي
يوجد طرق عديدة لشحن لعبة ببجي وتجميع العديد من عملات UC، وهذه هي العملة الرسمية في لعبة ببجي ومن خلال تلك العملة يمكن شراء جميع ما تريد في اللعبة سواء الرويال باس أو ملابس أو أسلحة أو سيارات، فهذه العملة تعد هي مفتاح القوة في اللعبة والتي ترفع من مستوى اللاعب، ويوجد طرق مختلفة لشحن شدات هذه اللعبة حيث يمكن الشحن بشكل مجاني ويمكن الدفع، ولكن الطرق المجانية تحتاج بعض الوقت حتى تتمكن من الشحن، كما وجب علينا التنبيه بشأن بعض المواقع التي تطلب كتابة رقم الهاتف أو أي معلومات شخصية حيث تكون هذه طرق للنصب.
شحن شدات ببجي بالطريقة المدفوعة
يمكن شحن اللعبة عن طريق الطريقة الرسمية للدفع وهي بطاقات جوجل، فهذه هي أكثر طريقة آمنة في الدفع، ويمكنك الشحن بهذه الخطوات:
- قم بزيارة موقع موقع ببجي موبايل الرسمي midasbuy.
- انقر فوق أيقونة شراء.
- اكتب عدد الشدات التي تريد شحنها.
- اختر طريقة الدفع وهي بطاقة جوجل بلاي.
شحن شدات ببجي لهواتف الأيفون
- قم بالدخول على نفس الموقع وحدد عملية الشراء.
- وبعد تحديد عدد الشدات المرغوبة اختر طريقة الدفع apple id.
- بعد ذلك قم بالدخول على صفحتك باللعبة وتأكد من شحن الشدات.
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