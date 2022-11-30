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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم مونديال قطر 2022 جميع الترددات مجاناً، وينتظر الكثير من الأشخاص العاشقين لرياضة كرة القدم في مختلف بلاد العالم بطولة كأس العالم لكرة القدم التي سوف تقوم البطولة وتنظم في دولة قطر لكي تصبح أول دولة عربية في الشرق الأوسط لها عظيم الشرف بأن تستضيف المونديال لبطولة كأس العالم لكرة القدم علي ارضيها لعام 2022 فكثير من الأشخاص يذهب لحضور المباريات أول بأول والجانب الأخر يقوم بمشاهدة المباريات علي القنوات الناقلة للبطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم مونديال قطر 2022

كشفت مجموعة كبيرة من القنوات عن إذاعة مباريات كأس العالم قطر 2022 بالمجان منها على القمر الصناعي نايل سات ومنها على العرب سات والكثير من الأقمار الصناعية الأخري، منها الرابط التالي (القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا)، من بين القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العالم قناة الكأس القطرية، التي أعلنت إذاعة 22 مباراة مجانا على قنواتها المفتوحة التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال رابط تردد قنوات الكأس القطرية 2022.

كما ستذاع قنوات بي إن سبورت مباريات كأس العالم المونديال بدولة قطر لعام 2022 وان بطولات المجموعة الكبري تنقلها مجموعة قنوات ماكس، حيث أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن قيمة الاشتراك في مشاهدة المباريات الخاص بكأس المونديال ولكنها لم تعلن حتي الآن سيتم نقل المباريات علي قناة بي إن سبورت بمفردها أم مع قنوات ماكس، واليك رابط قنوات مجانية ناقلة لكاس العالم.

موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022

تبدأ في تمام الساعة 4 بتوقيت مصر حفل بداية بطولة كأس العالم قطر 2022، تبدأ الحفل بالقران الكريم ثم يقدم أول فقرات الحفل المطرب القطري فهد الكبيسي والكوري جونجكوك، حيث يقوم بتقديم أغنية باسم حالمون، فيما يقدم العديد من النجوم الرياضية فقرات كثيرة متنوعة ما بين شرح التقاليد القطرية والإسلامية والثقافة العالمية.

تردد القنوات بي ان سبورت الناقلة لكأس العالم 2022

يتم عرض تردد قنوات بي ان سبورت القطرية الناقلة لبطولة كأس العالم مونديال 2022 علي النحو التالي:

تردد قناة بي ان سبورت 1,2,3,4.

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 12264

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500

تردد قناة بي أن سبورت HD 5,6,7,8

الاستقطاب راسي

التردد 12475

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز .27500

تردد قناة beIN SPORTS HD 9,10

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي.

القمر الصناعي Nilesat.

التردد 12245

تردد قناة بي ان سبورت القطرية رقم 11,12,13,14

التردد 10853

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

جدول كأس العالم للمونديال 2022

تبدأ بطولة كأس العالم في يوم الحادي والعشرون من نوفمبر 2022 وتستمر حتي الثامن عشر من ديسمبر لعام 2022 حيث تقسم البطولة إلى ثماني مجموعات لتكون كما يلي:

المجموعة الأولي هولندا، السنغال، إكوادور، قطر.

المجموعة الثانية إنجلترا أو إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية ويلز.

المجموعة الثالثة الأرجنتين ، السعودية ، المكسيك ، بولندا.

المجموعة الرابعة فرنسا ، الدنمارك ، تونس ،الإمارات العربية المتحدة ، أستراليا ، بيرو.

المجموعة الخامسة إسبانيا ، ألمانيا ، اليابان بجانب نيوزيلندا أو كوستاريكا.

المجموعة السادسة كرواتيا، المغرب، بلجيكا، كندا.

المجموعة السابعة الكاميرون، سويسرا، البرازيل، صربيا.

المجموعة الثامنة كوريا الجنوبية، أوروغواي، البرتغال، غانا، رابط القنوات المفتوحة الناقلة لكاس العالم.

إذاعة مباريات كأس العالم قطر 2022 على القنوات المفتوحة

مع بدء انطلاق المونديال ومع اول مباراة أعلنت قناة الهوية اليمنية إذاعة مباريات كأس العالم قطر 2022، وبالفعل استطاعت القناة إذاعة العديد من المباريات ثم توقف البث نهائيا عن القناة خاصة على القمر الصناعي نايل سات، فيما ظلت قناة الكأس القطرية وقناة بي ان سبورت المفتوحة هم القنوات الاكثر إذاعة لمباريات كأس العالم قطر مجاناً.

وصلنا لختام شرح القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم مونديال قطر 2022 جميع الترددات مجاناً.