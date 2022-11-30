بطرق عديدة.. اشحن جواهر فري فاير عن طريق id بخطوات سهلة وآمنة

شحن جواهر فرى فاير 2022، يعد الفوز فى لعبة فرى فاير والانتقال إلى المستويات المتقدمة ليس بالشئ السهل بل يحتاج منك الكثير من الجهد من أجل تجميع المزيد من جواهر فرى فاير وهى العملة المحددة باللعبة التي تستطيع من خلالها شراء كل ما تحتاج إليه من الأدوات المتاحة فى المتجر والتي تساعدك بشكل كبير فى محاربتك للأعداء والفوز عليهم، لذلك فإذا كنت تريد أن تصبح من أحد محترفي لعبة فرى فاير فعليك أن تقوم بشحن جواهر فرى فاير مقابل دفع المال لكى تتمكن من الحصول عليها فى أسرع وقت ممكن، وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها شحن جواهر فرى فاير 2022 وهو ما سوف نوضحه لكم فى هذا المقال.

شحن جواهر فرى فاير عن طريق الأيدى 2022

يعد الشحن عبر موقع غارينا من خلال استخدام الأيدى هو الطريقة الرسمية والموثوقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها شحن الجواهر بكل أمان وبأسعار معقولة مع المزيد من الهدايا المجانية، كما يمكنك من خلال شحن الجواهر من أي دولة عربية تقيم بها حيث يوفر العديد من طرق الشحن المختلفة، ولكى يمكنك شحن جواهر فرى فاير عبر موقع غارينا 2022 عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع shop2game الرسمي.

اختر الدولة العربية التي تقيم بها من خلال مربع الخيارات بالأعلى.

ادخل على أيقونة لعبة Free Fire.

حدد تسجيل الدخول عبر معرف اللاعب، والذي تستطيع الحصول عليه عند التوجه إلى حسابك باللعبة والضغط على اسمك لكى يظهر لك وتقوم بنسخة ثم لصقه فى المكان المحدد.

اضغط على “أنا لست روبوت” ثم تسجيل الدخول.

سوف يطلب منك الموقع اختيار طريقة الدفع ثم تحديد عرض باقات الأسعار الذي ترغب به.

بعد الإنتهاء من تلك الخطوات سوف تصلك الجواهر على حسابك مباشرة.

الطرق المجانية لشحن جواهر فرى فاير 2022

إذا كنت لا تمتلك الكثير من المال مثل الكثير من المستخدمين وتريد التعرف على طريقة شحن جواهر فرى فاير بطريقة مجانية دون دفع الكثير من المال، فهناك بعض المواقع والتطبيقات التي توفر لك هذه الخدمة حيث من خلال تلك الطرق عليك القيام ببعض المهام مثل مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، والمشاركة فى استطلاعات الرأي، الإجابة على بعض الأسئلة، الإحالة إلى الأصدقاء، وبعد كل مهمة من ذلك يعطى لك الموقع عدة نقاط مجانية تستطيع تجميعها وتحويلها إلى جواهر فرى فاير بكل سهولة.

ومن أشهر المواقع المجانية موقع oonoo الذي ننصح بتجربته حيث يتمتع بالكثير من المصداقية والسهولة، إلى جانب تطبيق Google Opinion Reward التابع لشركة جوجل لذلك يتمتع بالكثير من الثقة ويعمل بنفس المبدأ الذي يعمل به موقع أونو.