واتساب يطرح ميزة جديدة رائعة لتحسين تجربة المستخدمين اليومية

يعمل تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على إضافة العديد من الخدمات والميزات الجديدة للتطبيق، وذلك من أجل تلبية رغبات واحتياجات المستخدمين، حيث أن تلك الميزات الجديدة تعمل على تلبية توقعات المستخدمين القدامى، كما أنها تجذب العديد من المستخدمين للتطبيق، وكانت آخر ميزة يعمل عليها التطبيق هى ميزة إرسال الرسالة إلى نفسك «Message Yourself» والتي تمت إتاحتها للمستخدمين خلال الساعات الماضية، حيث يمكنك الاستفادة من تلك الميزة الرائعة بكل سهولة، ولكن يجب عليك متابعة المقال حتى نهايته للتعرف على العديد من المعلومات الهامة عن تلك الميزة.

ميزة «Message Yourself» على واتساب

تعتبر ميزة إرسال الرسالة إلى نفسك من الميزات الهامة والرائعة التي أطلقها التطبيق، وهى عبارة عن دردشة مع نفسك من أجل التذكير بالعديد من الأمور الهامة، وهنا يمكن التطبيق المستخدم من إرسال رسالة إلى نفسه في شات منعزل، حيث يمكنه إرسال الملاحظات والتذكيرات والتحديثات التي يرغب فيها حسب الحاجة، والتي تكون هامة للغاية في حياته اليومية والعمل، كما أنها تعمل على توفير إمكانية متابعة المهام اليومية وحفظ لعديد من الملاحظات والتذكيرات، وجميع البيانات التي تمثل أهمية بالنسبة للمستخدم.

كما يمكن لمستخدمي تطبيق واتساب من خلال ميزة «Message Yourself» أيضاً، حفظ العديد من الصور والمفلات ومقاطع الفيديو الهامة التي يريدون حفظها بعيداً عن باقي الأشخاص، ويكون ذلك من خلال فتح المحتوى الذي يريد المستخدم حفظه في الدردشة والنقر على مشاركة، ثم فتح تطبيق الدردشة الفوري واختيار جهة الاتصال الخاصة به ثم في النهاية الضغط على زر إرسال.

ووفقاً لما أشارت له شركة ميتا المالكة للتطبيق، أن تلك الميزة يتم طرحها لجميع المستخدمين بشكل تدريجي حالياً لكل مستخدمي أجهزة أندرويد وأجهزة «iOS»، على ان تكون الميزة متاحة للجميع خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويمكنك الاستفادة من ميزة التطبيق الجديدة «Message Yourself» من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة للغاية كما يلي: