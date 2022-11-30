نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة bein sport المفتوحة 1 و 2 مجاناً مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة bein sport المفتوحة 1 و 2 مجاناً لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، التي مازال البحث مستمر من أول أيام انطلاق بطولة كأس العالم يوم الأحد الماضي مع أول مباراة في البطولة، بعد أن أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت نقل أحداث مونديال كأس العالم علي قنواتها مجانا بدون تشفير لعدد معين من المباريات تجاوز 22 مباراة، من المعروف أنها المرة الأولي التي تشارك فيها قطر في كأس العالم، أول مرة أيضا إقامة بطولة كأس العالم على أرض عربية.

انطلقت بطولة كأس العالم قطر 2022 بمفاجآت كبيرة للمنتخبات العربية، في أول مباراة في البطولة حقق المنتخب السعودي فوز كبير على المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف، فيما استطلاع المنتخب المغربي من تحقيق التعادل مع منتخب كورواتيا بقيادة هداف فريق لوكا مودريتش من أفضل لاعبي في العالم، كما استطاع المنتخب الوطني التونسي من تحقيق التعادل مع منتخب الدنمارك بقيادة الحارس العالمي شمايكل.

تردد قناة bein sport المفتوحة 1 و 2

نقوم بعرض تردد قناة bein sport القطرية المفتوحة 1 و 2 كالتالي:

تردد قناة bein sport 1

الاستقطاب افقي.

التردد: 11013.

الجودة: HD.

معدل التردد: 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بي ان سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت علي بدر سات

القمر بدر سات.

الاستقطاب عمودي.

التردد 11584.

الترميز 27500.

تردد قناة bein sport المفتوحة 1,2 القمر الصناعي سهيل سات

القمر سهيل سات.

التردد 11547.

الاستقطاب عمودي.

الجودة HD.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 3/2.

تنزيل قناة bein sport المفتوحة 1,2

القيام باستخدام ريموت الكنترول لفتح الرسيفر الخاص بك.

الضغط علي زر القائمة من الريموت.

التوجه إلى الإعدادات.

تحديد البحث اليدوي والتركيبات.

اختيار القمر الصناعي الذي ترغب فيه.

نقوم بكتابة كافة البيانات التردد ، الجودة، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز.

ثم النقر علي البحث وحفظ القناة.

علينا بعدها التمرير علي الرسيفر الخاص بك لكي تشاهد نزول هذه القناة مباشرة.

البطولات التي تنقلها قناة بي ان سبورت المفتوحة

تقوم قنوات بي ان سبورت المفتوحة بعرض العديد من البطولات والمباريات الهامة علي شاشتها أهمها التالي:

كأس العالم قطر 2022.

بطولة القارة الأمريكية.

الدوري الانجليزي الممتاز.

كأس ديفيس.

الدوري الإيطالي.

الدوري الأسباني.

بطولات رابطة تنس المحترفات.

الدوري الفرنسي.

بطولات رابطة تنس المحترفين.

الدوري الألماني.

دوري الأمم الأوروبية.

دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال آسيا.

الدوري الأوروبي.

مباريات اليوم في كأس العالم 2022

يلتقي المنتخب الوطني السعودي مساء يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر المنتخب المكسيكي في إطار نهاية دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يحمل المنتخب الوطني السعودي 3 نقاط من فوز كبير على المنتخب الأرجنتيني وخسارة امام المنتخب البولندي، فيما يحتل المنتخب الأرجنتيني 3 نقاط من فوز وهزيمة، لهذا تحسم هذه الجولة بلقاء الأرجنتين مع بولندا والمنتخب السعودي مع المنتخب المكسيكي.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير تردد قناة bein sport المفتوحة 1 و 2 مجاناً مشاهدة مباريات كأس العالم 2022.