نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الهوية الجديدة اليمنية الناقلة لكأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الهوية الجديدة التي يقوم العديد من الاشخاص بالبحث عنها بعدما بث القناة مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث يتم بث القناة من مدينة صنعاء اليمنية، تقدم القناة محتوي متنوع من البرامج السياسة والرياضة، وكذلك البرامج الاخبارية، ولكن يعد أهم ما تقدمه القناة هذه الفترة مباريات مونديال كأس العالم بقطر 2022، بدون تشفير، بجانب توفير استديوهات تحليلية لجميع المباريات، في هذا المقال نتناول تردد قناة الهوية.

تردد قناة الهوية 2023

يمكن تنزيل قناة الهوية اليمنية علي الرسيفر الخاص بك، وذلك من خلال كتابة التردد والقمر الصناعي وباقي البيانات المطلوبة لتنزيل القناة كما يلي:

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11096.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل قناة الهوية

يمكنكم تنزيل قناة الهوية اليمنية علي الرسيفر الخاص بجهازك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بفتح الرسيفر الخاص بك من خلال ريموت الكنترول.

النقر علي زر القائمة من الريموت واختيار التركيب.

تحديد التثبيت اليدوي ثم اختيار القمر الصناعي.

كتابة البيانات المطلوبة لتنزيل القناة وهي التردد، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، الجودة.

الضغط علي كلمة بحث.

واخير النقر علي حفظ ليتم التقليب لمشاهدة القناة والاستمتاع، وإليكم القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم.

برامج قناة الهوية

تعرض قناة الهوية محتوي متنوع علي مدار اليوم أهمها التالي:

برنامج التاسع والناس.

برنامج الظاهرة العاشرة.

برنامج الظاهرة الثالثة.

برنامج هم والأمل.

برنامج بدون سياسة.

برنامج الاخبار والعلوم.

برنامج يمن كافية.

نبذة عن قناة الهوية الوطنية باليمين

تعتبر قناة الهوية اليمنية من اهم القنوات اليمنية الفضائية التي قد تم بثها في مدينة صنعاء، وتقوم بعرض اعمال متنوعة من البرامج السياسية بشان اليمن والوطن العربي والاجتماعية والكروية بجانب البرامج الترفيهية ، كما تعرض ايضا عدة مسلسلات وافلام عربية، تعرض نقاشات سياسية بين العديد من مختلف الأطراف لبحث قضايا الشئون الداخلية لليمن، لذا تعد من أهم القنوات اليمنية، حيث يمكن تنزيل القناة من خلال التردد الخاص بها وذلك لمتابعة جميع هذه البرامج، بجانب مباريات كأس العالم بقطر بدون تشفير.

نتائج مباريات اليوم في بطولة كأس العالم قطر 2022

استطاعت تونس الفوز على منتخب فرنسا بطل العالم بهدف نظيف، في نفس التوقيت استطاعت أستراليا الفوز على منتخب الدنمارك بهدف نظيف ليكون ترتيب المجموعة (فرنسا 6 نقاط في المركز الأول، أستراليا 6 نقاط في المركز الثاني، تونس في المركز الثالث 4 نقاط في المركز الأخير الدنمارك بنقطة واحدة) لتصعد فرنسا وتونس للدور ال 16.

وصلنا معكم لختام شرح تردد قناة الهوية الجديدة اليمنية الناقلة لكأس العالم قطر 2022.