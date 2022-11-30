سناب شات تُعد إحدى المنصات التي اكتست شهرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتم انتشارها على نطاق واسع من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لأنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات لالتقاط الصور وتبادلها بين الأصدقاء، ويمكنك أيضًا إضافة التعليقات، وتعد وسيلة رائعة للتواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، كما توفر العديد من الميزات الرائعة.

تطبيق سناب شات

يتميز سناب شات بعرض الصور ومقاطع الفيديو مؤقتًا، والسماح لها بالظهور لفترة زمنية معينة ولا يقوم بحفظ مقاطع الفيديو أو الصور، فهي تختفي ولا يمكن استعادتها، ويمكن للمستخدم حفظ الصور عن طريق أخذ اللقطات فقط وهذا من أهم عيوب التطبيق، ومنذ انطلاق التطبيق وصل عدد المشتركين به إلى أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم، ويقوم المستخدمين من خلال التطبيق على تبادل الصور ومقاطع الفيديو، ويصل عدد الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تبادلها أكثر من 700 مليون.

كيفية معرفة سناب شخص من رقم جواله

مع اتصال التطبيقات التكنولوجية المتنوعة عبر الهواتف الذكية، يوجد ارتباط بين أرقام الهواتف المحمولة والتطبيقات التي قام المستخدمون بتثبيتها على هواتفهم، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

تحديد اسمًا معينًا للمستخدم وتسجيل رقم الجوال المحمول وحفظه في السجل.

قم بتحميل Snapchat، ثم تثبيته على هاتفك.

ثم عليك فتح التطبيق واختيار “إضافة صديق” واضغط عليها.

يوفر التطبيق خيارًا بقبوله لرؤية الرقم المحفوظ على هاتفك في التطبيق.

يتم البحث عن طريق قائمة الأسماء التي يعرضها التطبيق للوصول إلى الحسابات المسجلة برقم الحساب بالجوال الخاص بك.

مع العلم أن رقم الجوال أصبح ليس مجرد رقم هاتف للاتصال بشخص معين، بل أصبح أهم الوسائل للوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالشخص بالمعاملات الإلكترونية وكذلك التطبيقات والبرامج التي يستخدمها، وبذلك تكون يمكنك التعرف على شخص بـ سناب شات من خلال رقم الجوال، كما يُمكنك الحصول على العديد من الخدمات الأخرى التي يوفرها التطبيق فور استخدامه وإنشاء حساب خاص بك على هاتفك والبدء في مراسلة الأصدقاء.