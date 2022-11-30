خطوات تحميل لعبة اي فوتبول الاكثر تحميلا لعام ٢٠٢٢ نزلها والعب مع اصحابك

تجاوز عدد مستخدمي iFootball خمس مئة مليون مستخدم على مستوى العالم، ومنذ أن أطلقت الشركة اليابانية التحديث الجديد من اللعبة وهو أحد التحولات الكبيرة المتعلقة بـ لعبة كرة القدم حيث يعتبر هذا التحديث من أفضل التحديثات التي حدثت في تاريخ الشركة، وعلى الرغم من ظهور بعض العيوب والمشاكل الفنية في اللعبة، قررت الشركة عمل تحديثات مستمرة للتخلص منها ولتتعرف أكثر حول تحميل أي فوتبول تابع ما يلي.

تحميل اي فوتبول كرة قدم

أي فوتبول هي واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم التي يحبها العديد من المستخدمين وتحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، يمكنك تحميل لعبة كرة القدم على الهاتف المحمول من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يجب أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت، إما بشبكة Wi-Fi أو بيانات الجوال.

بعد ذلك ستدخل إلى متجر تطبيقات Apple لأجهزة iPhone أو متجر Google Play لهواتف Android.

تتم كتابة أي كرة قدم 22 في مربع البحث ثم انقر فوق تثبيت بجوار اللعبة.

بعد التنزيل، أدخل البيانات المطلوبة وابدأ اللعبة.

ميزات iFootball

تتميز iFootball بالعديد من الميزات التي تجعلها الخيار الأول في العالم لعشاق ألعاب الفيديو، حيث لجأ الكثير من عشاق كرة القدم إلى استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتنزيل هذه اللعبة لأن اللعبة تحظى بشعبية كبيرة لدى محبي كرة القدم، وهذه الميزات كالتالي:

تحتوي اللعبة على رسومات فريدة.

شكل اللاعبين في اللعبة مشابه جدًا لمظهرهم في الواقع، ويبدو العشب داخل الملعب وكأنه الشيء الحقيقي.

يدعم جميع أنواع الهواتف سواء كانت تعمل بنظام Android أوiPhone.

يمكن لعب اللعبة على جهاز الكمبيوتر أوPlayStation.

يمكن تنزيل اللعبة مجانًا عبر Google Play أو App Store ولا يتطلب منك دفع أي رسوم.

من الممكن أيضًا تشغيل اللعبة في مساحة صغيرة على هاتفك وعدم الضغط على ذاكرة جهازك.

يمكنك اختيار فريقك المفضل ووضع خطة اللعب المناسبة لك ثم بدء المباراة بكل سهولة.

وهكذا عزيزي القارئ تكون قد تعرفت على طريقة تحميل أي فوتبول.