موعد إصدار هاتف OPPO Find X6 2023 الجديد أهم مميزات الهاتف وسعر اوبو فايند في الأسواق

موعد إصدار هاتف OPPO Find X6 2023 الجديد ، هوالهاتف المحمول القادم الذي يمثل مزيجًا رائعًا من الوظائف والأناقة، يشاع أن الهاتف سيأتي بشاشة رائعة مقاس 6.73 بوصة (17.09 سم) بدقة 1080 × 2400 بكسل ، والتي ستجعل المحتوى ينبض بالحياة، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تكون نسبة العرض إلى الارتفاع لشاشة الهاتف 20: 9 ، مما يمنحك تجربة مشاهدة غامرة أثناء ممارسة الألعاب أو مشاهدة الأفلام للمزيد من المعلومات حول هاتف اوبو الجديد تابع الفقارات القادمة.

موعد إصدار هاتف OPPO Find X6 2023 الجديد

يبحث الكثير عن موعد أنطلاق هاتف اوبو الجديد بالاسواق فمن المفترض أن يتم إطلاق الهاتف في الهند في 16 ديسمبر 2022 سيضمن الهاتف أداءً أسرع وخالٍ من التأخير أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو لعب ألعاب رسومات مكثفة أو تصفح الويب حيث يُقال إنه مزود بـ Octa core (3.2 جيجاهرتز ، أحادي النواة ، Cortex X2 + 2.75 جيجاهرتز ، ثلاثي النواة ، Cortex معالج A710 + 2 جيجاهرتز رباعي النواة Cortex A510). بالإضافة إلى ذلك ، سيأتي الهاتف المحمول القادم بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بحيث يمكنك التبديل بين تطبيقات متعددة دون أي انقطاع. وقد يأتي مزودًا بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت بحيث يمكنك تخزين جميع الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب والمزيد على الهاتف دون القلق بشأن قيود المساحة.

مواصفات هاتف OPPO Find X6

تم الترويج لهذا الهاتف المحمول القادم من OPPO لتشغيل نظام التشغيل Android v12. وقد تحتوي على بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة تتيح لك استخدام الجهاز لساعات طويلة لممارسة الألعاب والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام والمزيد لمدة أطول دون القلق بشأن نفاد البطارية.ستكون قادرًا على اكتساب مهارات التصوير الفوتوغرافي الخاصة بك بدرجة أعلى حيث قد يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا واحدة في الخلف. من المفترض أنه سيكون هناك 50 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 50 ميجابكسل بحيث يمكنك النقر فوق بعض الصور المذهلة. قد تتضمن الميزات الموجودة في إعداد الكاميرا الخلفية التكبير الرقمي والفلاش التلقائي واكتشاف الوجه واللمس للتركيز. أيضًا ، ستتمكن من التقاط صور سيلفي مذهلة وإجراء مكالمات فيديو ، حيث من المتوقع أن يأتي هاتف OPPO Find X6 بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.يشاع أن خيارات الاتصال المختلفة على OPPO Find X6 تشمل WiFi – 802.11 و b / g / n و Mobile Hotspot و Bluetooth – v5.3 و 5G المدعومة بواسطة الجهاز (الشبكة لم يتم طرحها في الهند) و 4G (يدعم الهندي النطاقات) ، 3G ، 2G. علاوة على ذلك ، قد تشمل المستشعرات الموجودة على الهاتف الذكي مستشعر الضوء ومستشعر القرب ومقياس التسارع والبوصلة والجيروسكوب.

OPPO Find X6 Price سعره

سوف يبدأ سعر هاتف اوبو من 69،990 روبية. ستكون قادرًا على شراء هذا الهاتف الخفيف الوزن والأنيق بخيارات ألوان مختلفة. كذلك من المرجح أن يكون سعر الهاتف الذكي OPPO Find X6 في الهند هو 69990 روبية. يشاع ايضا أن هاتف OPPO Find X6 سيتم إطلاقه في البلاد في 16 ديسمبر 2022 بالنسبة لخيارات الألوان ، قد يأتي الهاتف الذكي OPPO Find X6 بألوان الأسود والذهبي.