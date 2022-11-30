نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكاس القطرية الرياضية 2022 لمتابعة مباريات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكاس منذ إنطلاق مباريات كاس العالم 2022 وهناك الآلاف من المشجعين من حول العالم الذين يتابعون هذا الحدث الكبير لحظة بلحظة، وبدأ الجميع يبحث عن ترددات القنوات الفضائية التي ستنقل لنا مباريات كأس العالم 2022 ولأول مرة قيام كأس العالم في دولة عربية وهي دولة قطر لذلك هناك أكثر من قناة رياضية قطرية حصلت على حقوق البث المباشر لإذاعة مباريات كأس العالم ومن أهم هذه القنوات قناة الكأس القطرية الرياضية و قناة بي ان سبورت المفتوحة 1،2،3، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن تردد قناة الكاس على النايل سات والعرب سات لمتابعة جميع مباريات كأس العالم 2022.

تردد قناة الكاس القطرية الرياضية 2022

أعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية الرياضية عن حصولها على تقديم مباريات كأس العالم 2022 وبالفعل تم إذاعة الحفلة الافتتاحية لكأس العالم يوم 20 نوفمبر 2022 وإذاعة مباراة المنتخب القطري ضد نظيره الاكورد، وستنقل قناة الكأس الرياضية مباريات كأس العالم على 4 قنوات مشفرة متاحة على جهاز بي إن سبورتس وهم قناة الكأس اكسترا 1,2,3,4 وسنقدم لكم تردد قناة الكأس القطرية الرياضية على جميع الأقمار الصناعية وهي:

القمر الصناعي النايل سات. التردد 11919. الإستقطاب أفقي (H). معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500.

التردد الثاني:

القمر الصناعي العرب سات . التردد 12245. الإستقطاب رأسي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500.

قناة الكاس القطرية الرياضية

تم إطلاق مجموعة قنوات الكأس على الأقمار الصناعية في عام 2006 م وهي قناة قطرية، تخصصت القناة في المجال الرياضي، وفي وقت قصير استطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير جدًا ولذلك تم إطلاق أكثر من قناة حتى يصل عدد مجموع قنوات الكأس 8 قنوات رياضية، كما تحرص القناة على تقديم جميع المباريات المحلية والعالمية المشفرة والحصرية مثل بطولة كأس العالم، بطولة كأس آسيا، البطولات الخارجية وغيرهم.

كأس العالم 2022

تم إطلاق حفل افتتاح كأس العالم 2022 في دولة قطر على أستاذ البيت يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 ولعبة أولى المباريات بين المنتخب القطري و الاكورد.

حدد الفيفا أن بداية دور الـ 16 يوم 3 سبتمبر 2022، أما بداية الدورة الـ 80 يوم 8 سبتمبر 2022، وبداية الدورة الـ 4 يوم 13 سبتمبر 2022، وموعد المباراة النهائية لكأس العالم يوم 18 سبتمبر 2022.