حماية المستهلك: حملة إستدعاء لبعض موديلات سيارات بروتون ساجا FLX

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة شركة ألفا جروب ليميتد عز العرب - وكيل بروتون فى مصر يُعلن عن حملة استدعاء وذلك لفحص سيارات بروتون ساجا FLX موديلات 2019 - 2020 للكشف علي دورة الوقود (البنزين ) وتعديلها إذا لزم الأمر.

- عدد السيارات المطلوبة داخل الإستدعاء هي 549 سيارة .

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية منظومة دورة الوقود ، وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين كإجراء وقائى لسلامة المستهلكين.

- ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19399》 وذلك للحجز المُسبق والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .