نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف رقمي سوا STC بكود أو بدون كود في المقال التالي
كيف اعرف رقمي سوا هي بالطبع معلومة مهمة جدًا لكل عملاء شركة السُّعُودية للاتصالات الرسمية من عملاء سوا التي تقدم للعملاء العديد من المميزات وخدمات الاتصالات الأكثر من رائعة التي جعلت عدد عملائها في تزايد مستمر ، فما هي الطريقة التي يمكن من خلالها لأي مستخدم الحصول عل رقم الجوال خاصته المشترك في سوا بسهولة ، هذا ما سوف يتم التنوية عنه بالتفصيل من خلال هذا المقال المقدم عبر موقع ثقفني لاحقًا بالتفصيل.
كيف اعرف رقمي سوا
يمكن لأي مستخدم من عملاء الشركة السعودية للاتصالات التي تعد هي الشركة الوطنية الرسمية للاتصالات بالدولة وخصوصًا عملاء سوا معرفة رقم الجوال الخاص به شريحة stc من خلال كود الاستعلام عن الرقم كما يلي:
- الذَّهاب إلى برنامَج مكون الأرقام والاتصال على الجوال الذي يحتوي على خط سوا المراد الاستعلام عن رقمه.
- من خلال لوحة مفاتيح الأرقام، يتم تدوين كود معرفة رقم سوا وهو: [#150*]
- ثم النقر بعد ذلك على زر اتصال Call.
- نتيجة لذلك ؛ سوف يصل إلى المستخدم خلال دقائق معدودة رسالة قصيرة SMS على خط الهاتف تحتوي على رقم خط سوا وشريحة STC خاصته بالتفصيل.
كيف اعرف رقمي سوا بدون كود
يمكن أيضًا إجراء استعلام عن رقم شريحة إس تي سي بدون كود من خلال التطبيق الذي يوفر للمستخدم عدة خِدْمَات مثل طريقة تحويل رصيد سوا سوا والاستعلام عن الرصيد إلى جانب أيضًا معرفة رقم الشريحة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- في البداية ؛ يجب تحميل وتثبيت تطبيق STC على الهاتف الجوال سواء أندرويد أو أيفون من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتسجيل الدخول إليه من خلا رقم الهُوِيَّة الوطنية.
- تحديد الشريحة التي يرغب المستخدم في الاستعلام عنها.
- الذَّهاب إلى قائمة إدارة الاستخدام.
- ثم تحديد الاشتراكات.
- النقر على أيقونة الإعدادات وهي عبارة عن 3 نِقَاط رأسية في أعلى يسار الشاشة.
- ثم اختيار علامة التبويب التي تحمل اسم (شريحتك).
- بذلك بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات بشكل صحيح ؛ سوف يظهر للمستخدم بذلك كل تفاصيل شريحة stc الخاصة به بالتفصيل بما فيها رقم الخط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف اعرف رقمي سوا STC بكود أو بدون كود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.