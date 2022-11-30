كيف اعرف رقمي سوا STC بكود أو بدون كود

كيف اعرف رقمي سوا هي بالطبع معلومة مهمة جدًا لكل عملاء شركة السُّعُودية للاتصالات الرسمية من عملاء سوا التي تقدم للعملاء العديد من المميزات وخدمات الاتصالات الأكثر من رائعة التي جعلت عدد عملائها في تزايد مستمر ، فما هي الطريقة التي يمكن من خلالها لأي مستخدم الحصول عل رقم الجوال خاصته المشترك في سوا بسهولة ، هذا ما سوف يتم التنوية عنه بالتفصيل من خلال هذا المقال المقدم عبر موقع ثقفني لاحقًا بالتفصيل.

كيف اعرف رقمي سوا

يمكن لأي مستخدم من عملاء الشركة السعودية للاتصالات التي تعد هي الشركة الوطنية الرسمية للاتصالات بالدولة وخصوصًا عملاء سوا معرفة رقم الجوال الخاص به شريحة stc من خلال كود الاستعلام عن الرقم كما يلي:

الذَّهاب إلى برنامَج مكون الأرقام والاتصال على الجوال الذي يحتوي على خط سوا المراد الاستعلام عن رقمه.

من خلال لوحة مفاتيح الأرقام، يتم تدوين كود معرفة رقم سوا وهو: [ #150*]

ثم النقر بعد ذلك على زر اتصال Call.

نتيجة لذلك ؛ سوف يصل إلى المستخدم خلال دقائق معدودة رسالة قصيرة SMS على خط الهاتف تحتوي على رقم خط سوا وشريحة STC خاصته بالتفصيل.

كيف اعرف رقمي سوا بدون كود

يمكن أيضًا إجراء استعلام عن رقم شريحة إس تي سي بدون كود من خلال التطبيق الذي يوفر للمستخدم عدة خِدْمَات مثل طريقة تحويل رصيد سوا سوا والاستعلام عن الرصيد إلى جانب أيضًا معرفة رقم الشريحة، وذلك من خلال الخطوات التالية: