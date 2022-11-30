نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل رصيد سوا لسوا برقم الهوية أو من دونه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل رصيد سوا لسوا برقم الهوية أو من دونه من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة ؛حيث إن شركة STC تُعد هي شركة الاتصالات الرسمية في المملكة العربية السُّعُودية ويزيد عدد عملائها عن الملايين ، وتسعى الشركة طوال الوقت إلى تحسين كافة خدماتها، ويحتاج الكثير من العملاء إلى معرفة كيفية تحويل الرصيد ، ولذلك ؛ قامت بتوفير مجموعة طرق سهلة سريعة وأرقام وأكواد مختصرة من أجل تنفيذ العديد من الخِدْمَات دون الحاجة إلى خدمة العملاء، خدمة طريقة تحويل رصيد من سوا إلى سوا عبر الأكواد ، سوف يتم عبر موقع ثقفني في الآتي توضيح هذه الطرق بالتفصيل.

شروط تحويل رصيد سوا 2023

كل عملاء شركة إس تي سي يُمكنهم تحوِيل رصِيد من سوَا بسهولة ولكن بشرط توافر النِّقَاط التالية الذكر:

وجود رصيد كافي في الحساب المُحول منه من أجل إتمام عملية تحويل الرصيد.

أن يتم تحويل الرصيد بقيمة 5 أو 10 أة 15 ريال وهكذا.

دفع الرسوم الخاصة بعملية تحويل الرصيد عبر الرصيد الذي يتم تحويله وهي بقيمة نصف ريا سعودي.

يُمكن إتمام عملية تحويل الرصيد لأكثر من خط ولأكثر من مرة في اليوم الواحد طالما لم يتجاوز الراسل الحد الأقصى المسموح به لتحويل الرصيد.

كما يجب أيضًا أن يبقى في الخط الذي سيتم تحويل الرصيد منه قيمة مالية لا تقل عن 20 ريال بعد تحويل الرصيد.

طريقة تحويل رصيد سوا بدون رقم الهوية

يُمكن تحْويل رصِيد سَوا بدون رقم الهوية بعد استيفاء الشروط السابقة وذلك من خلال اتباع الخطوات والإرشادات التالية:

إرسال رسالة قصيرة عبر خط الهاتف المراد تحويل الرصيد منه على رقم ( 1500 ).

). يجب ان يكون محتوى هذه الرسالة على النحو التالي: (*133*رقم الخط المُراد تحويل الرصيد إليه ثم مبلغ التحويل#).

وهنا على صاحب الخط المُرسل إليه أن يقوم بتأكيد عملية تحويل الرصيد عبر إرسال رسالة قصيرة على رقم 1500 أيضًا ويكون محتوى هذه الرسالة: (*133*رقم الهوية مستلم الرصيد#).

تحويل رصيد سوا إلى سوا برقم الهوية

كما يُمكن استخدام رقم هوية المرسل إليه عند الرغبة في تحويل الرصيد إليه عبر سوا أيضًا ، كما يلي:

إرسال رسالة قصيرة عبر الهاتف المُرسل منه الرصيد على رقم 1500.

ولكن في هذه المرة ؛ سوف يكون محتوى الرسالة على النحو التالي: (*133*رقم مستلم الرصيد ثم قيمة الرصيد المُراد تحويله*رقم هوية مستلم الرصيد#.

وهنا ؛ لن يكون المستلم في حاجة إلى تأكيد عملية التحويل؛ لأنه تم باستخدام رقم الهوية مما يعني تحويل الرصيد بشكل مباشر.

طريقة تحويل الرصيد من مفوتر إلى سوا

يُمكن أيضًا تَحويل الرَّصيد من نظام مفوتر إلى نظام سوا من خلال إرسال رسالة قصيرة من خط الراسل على رقم 900 وأن تحتوي هذه الرسالة على: (*144*رقم الجوال*المبلغ المُراد تحويله#) ثم الضغط عبر شاشة الهاتف على إرسال.

طريقة تحويل رصيد من سوا دولي

ويُمكن كذلك تحويل رصيد من سوا دولي باستخدام رقم الهوية عبر إرسال رسالة قصيرة على رقم 801500 حيث يجب أن تحتوي هذه الرسالة على: (*133*رقم هوية الشخص مستلم الرصيد*قيمة الرصيد#

أكواد مختصرة من STC

كما تُقدم الشركة أيضًا مجموعة من الأكواد المختصرة التي يُمكن من خلالها الحصول على المزيد من الخِدْمَات المهمة بها المتعلقة بالرصيد وتحويل الرصيد ومعرفة رقم الشريحة وغيرها من الأكواد الأخرى أيضًا ، مثل:

خدمة كلمني Call me من خلال كود: *177* رقم المرسل إليه#.

ويمكن معرفة كيف اعرف رقمي سوا باستخدام كود *105#

كما يُمكن أيضًا التواصل مع خدمة عملاء الشركة للحصول على المزيد من الخِدْمَات الهامة بسهولة عبر الاتصال على رقم 1100 أو من خلال استخدام تطبيق mystc

ويُذكر أن طريقة تحويل رصيد من سوا إلى سوا بعدة طرق مختلفة قد ساعد عدد هائل من عملاء الشركة في الحصول على هذه الخدمة بسهولة وخلال لحظات معدودة بدلًا من الاضطرار إلى العودة دائمًا إلى خدمة العملاء.