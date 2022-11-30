استقبل تردد قناة الكاس اكسترا الجديد 2023 “alkass extra” الناقلة لمباريات «كأس العالم قطر fifa 2022»

اضبط تردد قناة الكاس اكسترا 1،2،4،5 الجديد 2023 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل سات، واستمتع بمشاهدة مباريات مونديال قطر 2022 كأس العالم مجانًا بجودة عالية HD، والجدير بالعلم أن مجموعة قنوات اكسترا 1،2،4،5 التابعة لقنوات الكأس الرياضية تبث إرسالها يوميًا دون انقطاع على مدار ال 24 ساعة، فقط قم بضبط إحداثيات ترددها على الطبق اللاقط وابدأ بمتابعة أقوى مباريات فريقك الرياضي المفضل في 2022 FIFA World Cup.

ضبط تردد قناة الكاس اكسترا extra one ، extra two ، extra four الجديد 2023 على القمر الصناعي عرب سات

في نفس السياق السابق ذكره بإمكانك استقبال بث قنوات الكاس اكسترا 1،2،4 على القمر الصناعي عرب سات تردد رأسي بالإحداثيات التالية:

أولًا قم بفتح تركيب الريسيفر من خلال الريموت كنترول وتوجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي عرب سات.

يلي ذلك قم بكتابة كلمة السر المكونة من أربع أرقام وافتح قائمة الترددات.

في تلك الخطوة قم بكتابة التردد 12245.

كذلك قم بضبط الاستقطاب رأسي V.

أيضًا اكتب معدل الترميز 27500.

ومعامل تصويب الخطأ 3/4.

في النهاية ستظهر على شاشة التلفاز أمامك مجموعة قنوات الكأس اكسترا الأولى والثانية والرابعة، فقم بتثبيتها من خلال أيقونة حفظ.

أحدث تردد لقناة الكاس اكسترا 2،5 الجديد 2023 على القمر الصناعي عرب سات HD

بالإضافة لما سبق بإمكانك ضبط تردد قناتي الكاس اكسترا 2،5 على القمر الصناعي عرب سات تردد أفقي جودة HD بالخطوات التالية:

أولًا قم بفتح تركيب الريسيفر من خلال الريموت كنترول وتوجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي عرب سات.

يلي ذلك قم بكتابة كلمة السر المكونة من أربع أرقام وافتح قائمة الترددات.

في تلك الخطوة قم بكتابة التردد 12418.

كذلك قم بضبط الاستقطاب أفقي H.

أيضًا اكتب معدل الترميز 27500.

ومعامل تصويب الخطأ 3/4.

في النهاية ستظهر على شاشة التلفاز أمامك مجموعة قناة الكأس اكسترا الثانية وقناة الكأس الخامسة، فقم بتثبيتها من خلال أيقونة حفظ.

اسم القناة قناتي الكأس اكسترا 2،5 القمر الصناعي عرب سات التردد والاستقطاب 12418، أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

استقبال تردد قناة الكاس اكسترا extra one ، extra two ، extra four على القمر الصناعي نايل سات

في سياق متصل بإمكانك استقبال تردد قنوات الكأس اكسترا 1،2،4 على القمر الصناعي نايل سات، بالخطوات التالية:

أولًا قم بفتح تركيب الريسيفر من خلال الريموت كنترول وتوجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات.

يلي ذلك قم بكتابة كلمة السر المكونة من أربع أرقام وافتح قائمة الترددات.

في تلك الخطوة قم بكتابة التردد 11919.

كذلك قم بضبط الاستقطاب أفقي H.

أيضًا اكتب معدل الترميز 27500.

ومعامل تصويب الخطأ 3/4.

في النهاية ستظهر على شاشة التلفاز أمامك مجموعة قنوات الكاس اكسترا 1،2،4، فقم بتثبيتها من خلال أيقونة حفظ.

تحديث تردد قناة الكأس اكسترا Extra one على القمر الصناعي سهيل سات بجودة عالية HD

في الختام بإمكانك استقبال تردد قناة الكأس اكسترا 1 Extra one على القمر الصناعي سهيل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بفتح تركيب الريسيفر من خلال الريموت كنترول وتوجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي سهيل سات.

يلي ذلك قم بكتابة كلمة السر المكونة من أربع أرقام وافتح قائمة الترددات.

في تلك الخطوة قم بكتابة التردد 11678.07 .

. كذلك قم بضبط الاستقطاب أفقي H.

أيضًا اكتب معدل الترميز 27500.

ومعامل تصويب الخطأ 3/4.

في النهاية ستظهر على شاشة التلفاز أمامك قناة الكأس اكسترا Extra one فقم بتثبيتها من خلال أيقونة حفظ.