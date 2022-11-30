احصل علي مبلغ 150 ألف دولار من مسابقة حلم اشترك الآن والتقديم لجميع البلاد

تعتبر مسابقه حلم من أفضل المسابقات على مستوى الوطن العربي بالكامل، كما أنها تعتبر من أفضل المسابقات التي تتميز بالشفافية ويتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية الاشتراك في مسابقه حلم، التي تعد هي الاختيار الأفضل بالنسبة لهم سنتحدث عن كافة التفاصيل في السطور التالية والتعرف علي كيفية الاشتراك في مسابقة حلم.

كيفية الاشتراك في مسابقه حلم

يعتبر الاشتراك في مسابقه حلم من أبسط الخطوات التي يمكنك القيام بها، كل ما عليك هو الإجابة بطريقة صحيحة على كافة الأسئلة التي يطرحها البرنامج عليك، حتى يتم تأهيلك إلي المستويات النهائية في سحب المبلغ المالي، يعتبر برنامج الحلم من أفضل البرامج التي يمكن من خلالها العمل على تحقيق العديد من أحلام الشباب ومساعدتهم من الناحية المالية، وحتى تتمكن من الاشتراك عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم البحث عن مسابقة حلم 2022، وبعدها يتم الدخول على الرابط الخاص بالبرنامج.

ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة بالشخص ويتم كتابة الرمز الخاص ببلدك، وبعدها يتم تسجيل رقم الهاتف الخاص بالشخص.

ثم يعرض الموقع بعض من الشروط والأحكام التي يجب قراءتها جيداً وبعدها يتم الضغط على الموافقة.

وبعدها يتم الضغط على اشتراك، وفور الانتهاء من هذه الخطوات يتم إرسال كلمة Dream على الرقم الخاص ببلدك.

بعدها يعرض الموقع مجموعة من الأسئلة التي يجب إجابتها بطريقة صحيحة، وبعد الانتهاء من الإجابة يتم إرسال هذه الإجابات على الموقع.

ما هي شروط مسابقة حلم

حرصت مسابقه حلم على تقديم العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين حتى يتم الموافقة على اشتراكه في المسابقة، وهي كالتالي:

لابد من أن يكون المتقدم قد تخطي 18 عام علي الأقل حتى يتم الموافقة علي الاشتراك. لابد من أن يكون عربي الجنسية، ولا يتم قبول أي من الجنسيات الأجنبية. لا يمكن التقديم لأي من أقارب طاقم العمل العاملين على البرنامج.

كما أنه لابد من إرسال الرسائل على الأرقام الهاتفية التي حددها البرنامج للاشتراك، كما يمكن استخدام الرقم الدولي التي يمكن الاشتراك من خلالها في أي من الدول العربية المختلفة.