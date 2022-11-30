تقسيط أيفون 14 برو الجديد من أمازون السعودية

يبحث الكثير من الاشخاص عن افضل وسيلة إلى تقسيط جوالات ايفون وخصوصاً أيفون 14 برو الجديد إن كنت واحد من هؤلاء يمكنك الان شراء جميع الأجهزة الالكترونية من متجر أمازون حيث أنه يقدم أفضل العروض والخصومات الكبيرة للعملاء، إلى جانب أن أمازون السعودية يقوم بتوفير خاصية التقسيط على فترة تصل إلى 24 شهر وبالتالي فإن تقسيط هاتف أيفون 14 برو الجديد من خلاله يوفر مميزات كثيرة للعملاء، وبخلاف ذلك فإن المتجر يقوم بتقسيط مختلف الأجهزة الالكترونية وغيرها من خلال بعض الخطوات المحددة والتي سوف نوضحها في هذا المقال.

خطوات التقسيط من أمازون السعودية

يوجد بالمملكة العربية السعودية العديد من المتاجر التي تقدم خدمات للعملاء ولكن يعتبر متجر أمازون الأكثر شهرة وتميزا بين جميع المتاجر إلى جانب أنه متجر عالمي يوجد منه الكثير من الفروع في الدول المختلفة، ونجد أن أمازون يقدم إمكانية التقسيط للعملاء من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى متجر أمازون السعودية من خلال رقم الهاتف أو البريد الالكتروني والرقم السري.

تحديد السلعة المراد تقسيطها من خلال القائمة المتاحة سواء الكترونيات أو غير ذلك.

يتم تحديد نوع الجهاز سواء هواتف، شاشات، تكييف حيث يتواجد بالمتجر جميع أنواع الأجهزة الالكترونية وبأفضل الأسعار.

يمكن أيضا تحديد نوع الجهاز وفقا للسعر أو الإمكانيات.

بعد اختيار السلعة المراد تقسيطها والتأكد من المواصفات، يتم الضغط على تقسيط وتحديد المدة المناسبة.

يوجد تقسيط بداية من 6 أشهر وحتى 36 شهر ولكن يلزم تواجد بطاقة ائتمان خاصة بالمشتري.

يجب إدخال بيانات بطاقة الائتمان وتأكيد عملية الشراء ليتم خصم القسط بشكل دوري.

مميزات تقسيط أيفون 14برو من أمازون السعودية

تتمتع النسخة الأحدث من هاتف أيفون 14 برو بالعديد من المميزات لذلك يفضل الكثيرين من محبي التميز والتطور شراء هذا الجهاز، ومن الجدير بالذكر أن أمازون السعودية يوفر التقسيط المريح على أكثر من عام ويبلغ سعر الهاتف 5199 ريال سعودي يمكن التقسيط بدفع 433 ريال شهريا لمدة عام أو دفع 866 لمدة 6 أشهر، ونجد مميزات كثيرة للتقسيط من متجر أمازون أهمها الحصول على كافة الضمانات اللازمة، ووجود نظام تقسيط عبر بطاقة الائتمان مع توفير أيفون 14 برو بجودة عالية ونسخة أصلية مع صفر فائدة.

مواصفات أيفون 14 برو الجديد

تتعدد مواصفات الجهاز المميز أيفون 14 برو حيث تأتي الشاشة بمساحة 6.1 بوصة وسعة ذاكرة 256 جيجا، يدعم شريحتين اتصال إلى جانب الشكل المميز والسرعة الهائلة، مع ألوان الشاشة المتعددة، وتأتي الكاميرا الخلفية 48 ميجا بكسل كما يدعم تصوير فيديو 4k لهذا يعد الجهاز من أفضل إصدارات شركة أبل.