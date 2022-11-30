نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات كاميرا هاتف سامسونج جلاكسي s23 الجديد منافس أيفون في المقال التالي
سامسونج جلاكسي s23 واحد من أقوى وأحدث أجهزة سامسونج جلاكسي التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم لما توفره من مميزات عديدة سواء في الشاشة أو في البطارية التي تدوم لفترة أطول.
مواصفات سامسونج جلاكسي s23
يتمتع جهاز سامسونج جلاكسي s23 بالعديد من المواصفات التي جعلته من الهواتف المتميزة مثل:
- في البداية يتمتع جهاز Samsung Galaxy S23 بشاشته العملاقة التي تصل إلى 6.8 إنش وهي من نوع Dynamic AMOLED.
- كذلك تدعم الشاشة خاصية HDR10+، بالإضافة إلى جودة QHD+ مع كثافة تصل إلى خمسمائة بيكسل لكل بوصة.
- كذلك تبلغ دقة شاشة الجهاز حوالي 1440 في 3080 بيكسل.
- يتميز الجهاز أيضا بوجود إطار معدني للحماية عند التعرض للسقوط، وكذلك خلفية مصنوعة من الزجاج مع تقنية الفيكتوس.
- يدعم الهاتف وجود ميكروفون ثانوي وذلك لكى يمنع الضوضاء من حولك.
- وبالنسبة للتخزين في هاتف Samsung Galaxy S23 فقد تمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائي الرام بنسختين واحدة تحتوي على اثنى عشر جيجا رام.
- بينما الثانية فهي ستة عشر جيجا رام، أما مساحات التخزين فهي متنوعة ما بين مائة وثمانية وعشرين ومائتين وستة وخمسين وخمسمائة وأثنى عشر جيجا بايت.
كاميرات Samsung Galaxy S23
- يتمتع جهاز Samsung Galaxy S23 بكاميرا خلفية متميزة مع دقة أعلى في التفاصيل والألوان، من أجل إظهار أدق التفاصيل في الصورة، فتأتى الخلفية مع أربع كاميرات مع استخدامات مختلفة، تكون الأولى هي الأساسية بحجم مائة وثمانية ميجابيكسل بفتحة عدسة تصل إلى F/1.8 يوجد بها مثبت بصري.
- أما الكاميرا الثانية فتأتى بحجم عشرة ميجابيكسل مع فتحة عدسة تصل إلى F/4.9 وهي من نوع Telephoto وتستخدم في عمل زوم يصل إلى 10X بشكل احترافي وبها أيضا مثبت بصري.
- بينما تأتي الكاميرا الثالثة تأتي بحجم عشرة ميجا بيكسل مع فتحة F/2.4 وأيضا من نوع Telephoto وهى مخصصة من أجل زوم 3X محترف، أما الرابعة فتأتي بحجم اثنى عشر ميجابيكسل من نوع Ultra Wide، بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فتكون دقتها حوالي أربعين ميجابيكسل.
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