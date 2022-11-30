مواصفات ومميزات كاميرا هاتف سامسونج جلاكسي s23 الجديد منافس أيفون

سامسونج جلاكسي s23 واحد من أقوى وأحدث أجهزة سامسونج جلاكسي التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم لما توفره من مميزات عديدة سواء في الشاشة أو في البطارية التي تدوم لفترة أطول.

مواصفات سامسونج جلاكسي s23

يتمتع جهاز سامسونج جلاكسي s23 بالعديد من المواصفات التي جعلته من الهواتف المتميزة مثل:

في البداية يتمتع جهاز Samsung Galaxy S23 بشاشته العملاقة التي تصل إلى 6.8 إنش وهي من نوع Dynamic AMOLED.

كذلك تدعم الشاشة خاصية HDR10+، بالإضافة إلى جودة QHD+ مع كثافة تصل إلى خمسمائة بيكسل لكل بوصة.

كذلك تبلغ دقة شاشة الجهاز حوالي 1440 في 3080 بيكسل.

يتميز الجهاز أيضا بوجود إطار معدني للحماية عند التعرض للسقوط، وكذلك خلفية مصنوعة من الزجاج مع تقنية الفيكتوس.

يدعم الهاتف وجود ميكروفون ثانوي وذلك لكى يمنع الضوضاء من حولك.

وبالنسبة للتخزين في هاتف Samsung Galaxy S23 فقد تمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائي الرام بنسختين واحدة تحتوي على اثنى عشر جيجا رام.

بينما الثانية فهي ستة عشر جيجا رام، أما مساحات التخزين فهي متنوعة ما بين مائة وثمانية وعشرين ومائتين وستة وخمسين وخمسمائة وأثنى عشر جيجا بايت.

كاميرات Samsung Galaxy S23