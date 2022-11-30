استبدال اكواد فري فاير صالحة للجميع من الموقع الرسمي Garena 2022

استبدال اكواد فري فاير للحصول على هدايا مميزة تساهم في تطوير وجودك باللعبة بشكل جيد، وذلك من خلال الموقع الرسمي باكواد صالحة للجميع وغير مستعملة 2022، حيث تعد تلك الأكواد بمثابة حافز مثالي لتطوير خطى اللاعب داخل فري فاير بكل سهولة، لذا يحرص الكثير من اللاعبين على اقتناء تلك الأكواد واستبدالها بكل سهولة، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي.

استبدال اكواد فري فاير

يمكنك استبدال أكواد لعبة Free Fire بكل سهولة للاستفادة منها داخل اللعبة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع قارينا الشهير، ثم قم بتسجيل الدخول من خلال حسابك الخاص عبر أي موقع تواصل اجتماعي إن وجد.

إن لم تكن تمتلك حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك إنشاء حساب جديد عبر موقع قارينا.

قم بتسجيل الكود المراد استبداله في الخانة المخصصة لذلك، ثم اضغط موافق.

قم بمراجعة حسابك الخاص على لعبة فري فاير للتأكد من وصول الهدية.

موقع أكواد فري فاير قديمة

يمكنك أيضًا الاستفادة بالأكواد القديمة مرة أخرى من خلال استبدالها عبر موقع garena الذي يمنحك فرصة استبدال الأكواد منتهية الصلاحية، وإليكم ذلك فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع المذكور واتباع الخطوات المتتالية خلاله.

سجل اسم بلدك، ورقم الهاتف الخاص بك، على أن يكون رقم مفعل لتنشيط الحساب من خلاله.

ثم انقر على أيقونة جواهر فري فاير، ثم اكتب عدد الجواهر المراد الحصول عليها.

سيظهر أمامك المبلغ المستحق، اختر طريقة الدفع، ثم اضغط موافق.

استضافة فري فاير

يمكنك الحصول على فرصة استضافة بدون مقابل عبر لعبة فري فاير، وإليكم ذلك بالتفصيل فيما يلي:

ادخل على الموقع الرسمي الخاص باستبدال الأكواد، وسجل حسابك من خلاله.

ثم اضغط على خانة رمز الاسترداد وألصق الكود المكون من 12 رقم الخاص بك.

انهي الخطوات بالضغط على موافق، وابدأ في اللعب بكل قوة.

أكواد فري فاير

هناك المزيد من الأكواد المميزة، وإليكم ذلك فيما يلي: