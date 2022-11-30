Realme 10 pro plus الجوال الأقوي من ريلمي | أهم مميزات وسعر الجوال

Realme 10 pro plus النسخة الثالثة والأخيرة من أحدث إصدارات شركة ريلمي من الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية لهذا العام. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث جوالاتها ضمن عائلة الـRealme الخاصة بها ، والتي تعد واحدة من أكثر سلاسل الشركة انتشاراً واستخداماً بين عدد كبير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. فقدمت الشركة جوالات : Realme 10 ، Realme 10 pro ، وأيضاً جوال Realme 10 pro plus الأقوي ضمن تلك السلسلة. يذكر أيضاً أن للشركة إصدارات سابقة من نفس السلسلة والتي قد شهدت نجاحاً كبيراً وتتمثل في : Realme 9 ، Realme 9 pro ، Realme 9 pro plus. يأتي الجوال مع معالج ثماني النواة من شركة ميديا تك وهو Dimensity 1080 5G الجديد ، والذي يتوفر بمعمارية تصنيع بدقة 6 نانو متر. كما يتوفر المعالج أيضاً في جوالات أخري من شركة شاومي وهما : Redmi Note 12 pro ، Redmi Note 12 pro plus. يحتوي الجوال كذلك علي شاشة AMOLED بجودة FHD+ مع دعم معدل التحديث الجديد 120 هيرتز. كما يحتوي الجوال علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي وبسرعة شحن 67 وات. وفيما يأتي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Realme 10 pro plus الجديد.

مواصفات جوال Realme 10 pro plus :

‌أولاً: الجوال يأتي بوزن يقدر بحوالي 175 جراماً.‌

الجوال يأتي بوزن يقدر بحوالي جراماً.‌ يتوفر أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الجوال.‌

بالكامل في ظهر الجوال.‌ بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الجوال.‌

كما يتوفر الجوال بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌

، تتوفر بدعم شبكات الاتصال حتي الجيلين الرابع والخامس معاً.‌ لكن الجوال لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن مقاومة الجوال للغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

يحتوي الجوال علي شاشة تأتي من نوع AMOLED بحجم 6.7 إنش مع جودة الـFHD+ وبدقة 1080×2412 بكسل.‌

بحجم إنش مع جودة وبدقة بكسل.‌ كما تأتي أيضاً بدعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 394 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 800 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ كذلك تأتي شاشة الجوال بدعم خاصية الـHDR10+ ، الخاصة بتوفير الوضوح للمحتوي الظاهر علي الشاشة.‌

، الخاصة بتوفير الوضوح للمحتوي الظاهر علي الشاشة.‌ الشاشة أيضاً تأتي بدعم خاصية 1B Color ، والتي تفيد عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الجوال وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، والتي تفيد عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الجوال وبالتالي توفر صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ كما أن شاشة الجوال تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ الشاشة كذلك تتوفر بدعم معدل تحديث جديد وعالي حتي 120 هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الجوال.‌

هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الجوال.‌ لكن الشركة لم تعلن بشكل رسمي عن وجود طبقة حماية علي شاشة الجوال.

أداء الجوال :

‌جوال Realme 10 pro plus يأتي مع الإصدار الجديد لنظام تشغيل Google الخاص وهو Android 13 .‌

يأتي مع الإصدار الجديد لنظام تشغيل الخاص وهو .‌ كما يأتي أيضاً بدعم وجود الإصدار الجديد لواجهة مستخدم ريلمي المميزة والخاصة Realme UI 4.0 .‌

.‌ يحتوي الجوال كذلك علي معالج ثماني النواة جديد من شركة ميديا تك وهو MediaTek Dimensity 1080 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الجوال بنواتين أساسيتين تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.6 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الستة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك يحتوي الجوال علي وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من خلال شركة ARM ، مع معالج يتوفر من نوع Mali-G68 MC4 .‌

تأتي من خلال شركة ، مع معالج يتوفر من نوع .‌ الجوال متوفر في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ كما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية الموجودة في الجوال من نوع UFS 2.2 السريع.‌

السريع.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود رامات داخلية من النوع السريع LPDDR4X.

كاميرا جوال Realme 10 pro plus :

‌يأتي جوال Realme 10 pro plus مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الجوال أيضاً مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 112°.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في التصوير الواسع بزاوية تصوير أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو Macro Lens بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة تتوفر كاميرات الجوال بدعم خاصية HDR ، مع إمكانية تصوير الـPanorama.‌

، مع إمكانية تصوير بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كما أن الجوال متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، لكن مع معدل التقاط 30/60/120/480 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، لكن مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك الجوال متوفر بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، والتي توفر الثبات عند تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للجوال :

‌يتوفر جوال Realme 10 pro plus مع سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع Stereo Speakers .‌

مع سماعات خارجية ثنائية تأتي من نوع .‌ كما يوجد بالجوال أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الجوال بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

الجوال كذلك متوفر بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

أما بالنسبة للحماية فتأتي بصمة الاصبع الخاصة بالجوال في أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical.‌

كما يتوفر الجوال أيضاً بدعم خاصية Face Unlock ، والتي توفر إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، والتي توفر إمكانية إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ يحتوي الجوال علي بطارية تأتي من نوع Li-Poly تتوفر بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة 50% في خلال 17 دقيقة فقط.‌

تتوفر بحجم مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ يأتي كذلك مدخل الشحن الموجود في الجوال من النوع السريع Type C 2.0 .‌

.‌ كذلك الجوال متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأسود ، الأزرق ، والأبيض أيضاً.

سعر جوال Realme 10 pro plus :