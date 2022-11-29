إيلون ماسك يتهم آبل بحجب تويتر.. و«سي إن إن» تصفها بالخطوة المدمرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:25 مساءً - ذكر رائد الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، أن شركة آبل هددت بحجب تطبيق تويتر على متجر تطبيقات "آي أو إس" الخاص بها.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تقرير إلى أن خطوة آبل قد تكون مدمرة لشركة ماسك التي اشتراها مؤخرا، مقابل 44 مليار دولار.

وقال ماسك، في واحدة من عدة تغريدات، استهدفت شركة آبل ورئيسها التنفيذي بسبب التحركات المزعومة التي يمكن أن تضعف من أعمال تويتر: "هددت آبل أيضًا بحجب تويتر على متجر التطبيقات الخاص بها، لكنها لا تخبرنا بالسبب".