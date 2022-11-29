انت الان تتابع خبر تليفون سامسونج a13.. سعره وأهم مواصفاته هتعجبك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة سامسونج “Samsung” عملاق التكنولوجيا الكوري عن طرح تليفون سامسونج Galaxy A13 5G والذي يأتي بطرازSM-A136U، مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن سعر تليفون سامسونج a13 وأهم مواصفاته ومعلومات عن الهاتف، ويأتي الهاتف ليكمل مسيرة تليفون سامسونج a12 الذي تم إصداره عام 2021 ويتميز بانه هاتف بتصميم جيد مع مجموعة من الكاميرات الثلاثية الأنيقة في الخلف، ويعتبر الهاتف جيد في معظم الجوانب فهو يحقق القيمة والجودة مقابل سعر جيد، وسوف نقدم لكم لمحة سريعه عنه.
تليفون سامسونج a13
هاتف Galaxy A13 5G هو هاتف اقتصادي جديد، يأتي بالعديد من المواصفات حيث تشير نتائج اختبار الهاتف إلي
- حجم الشاشة 6.6 بوصة والتي تأتي بحماية Corning Gorilla Glass 5، متعددة اللمس، 16 مليون لون.
- يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700.
- كما سجل الهاتف 1106 نقاط في اختبار متعدد النواة.
- سجل الهاتف 465 نقطة في Geekbench في اختبارات قسم أحادي النواة.
- يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير ليثيوم بوليمر، 15 واط شحن سريع لضمان استخدام الهاتف لأطول فترة.
- سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.
- يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وسيعمل بنظام التشغيل اندرويد 11.
- يأتي الهاتف بمستشعر ISOCELL الخاص بشركة سامسونج و بدقة 50 ميجا بيكسل ضمن إعدادات الكاميرا الرئيسي.
- يأتي الهاتف بظهر مصنوع من البلاستيك مضاد للتبصيم عكس النسخة السابقة له Samsung Galaxy A12 .
- الهاتف متوفر بالألوان أزرق، خوخي، أبيض، أسود.
- ثم إطلاق الهاتف في شهر مارس عام 2022.
سعر تليفون سامسونج a13
- يتوفر الهاتف بنسختين تحتوي النسخة الاولي عي ذاكرة داخلية تأتي بسعة 4 جيجا رام، و64 جيجا بايت بسعر 5000 جنيه.
- تحتوي النسخة الثانية علي ذاكرة داخلية تأتي بسعة 4 جيجا رام، و 128 جيجا بايت بسعر 5300.
- سعر الهاتف في العراق 268,723 دينار عراقي.
- سعر الهاتف في الإمارات 675 درهم إماراتي.
- سعر الهاتف في السعودية 690 ريال سعودي.
- سعر الهاتف في الجزائر 267,801 دينار جزائري.
- سعر الهاتف بالدولار 184 دولار أمريكي.