كيفية تشغيل حسابين واتساب على آيفون وأندرويد

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عمر شويل - جدة يرغب العديد من مستخدمي الهواتف الذكية فتح حسابين واتساب على هاتف واحد، وذلك للعديد من الأسباب وقد يكون لعمل واحد للاستخدام الشخصي والآخر للعمل، ومع التطور الكبير في تطبيقات الهواتف فقد أصبح من السهل نسختين واتساب للايفون والآندرويد، ولكن لماذا لا يرغب مطورو التطبيقات في إدخال هذه الميزة في التطبيقات الرسمية وإصدار تحديثات منتظمة لمنع تطبيقات الطرف الثالث من العمل، وعلى الرغم من عدم وجود التطبيق يقدم هذه الخاصية، إلا أن هناك عددًا من الطرق وتطبيقات الجهات الخارجية التي تتيح لك الاستمتاع بتلك الميزة.

تشغيل حسابين واتساب على أندرويد

إذا كنت ترغب في تشغيل حسابين واتساب، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

عليك تحميل الواتساب أولاً من خلال متجر Google Play.

ثم ابدأ عملية التشغيل.

احفظ بيانات الواتس اب الحالية واسترجاعها على الجهاز.

قم بحذف بيانا الواتساب عن طريق الدخول على إعدادات البرنامج ومسح البيانات التي تم تخزينها.

إعادة تسمية الكتالوج عن طريق مدير الملفات لكل من / sdcard / whatsapp في / sdcard / OGWhatsApp.

ثم قم حذف تطبيق الواتساب.

وقم بتحميل تطبيق OGWhatsApp الآن.

بعد الانتهاء من التحميل على الهاتف تحقق من رقم هاتفك في الحساب.

حتى تستطيع تشغيل حسابين واتس اب على أندرويد قم بإعادة تثبيت تطبيق الواتساب الأصلي.

وهنا يكون اتممت العملية بنجاح.

كيفية تشغيل نسختين واتس اب للايفون

فيما يلي خطوات تشغيل 2 واتساب في جهاز واحد للآيفون كل ما عليك فعله هو إجراء الخطوات التالية بدقة:

قم بتنزيل ملف تطبيق IPA على جهاز الكمبيوتر الشخصي.

ثم عليك تحميل Cydia Impactor.

وهنا عليك توصيل هاتف الآيفون الخاص بك بالكمبيوتر الشخصي.

افتح Cydia Impactor وقم بوضع التطبيق إلى وجهة الهاتف.

عليك إدخال معرف ابل الخاص بالمستخدم.

عند الانتهاء من تثبيت البرنامج عليك الانتقال إلى القائمة الخاصة بالجهاز وابحث عن الملف الشخصي من معرف أبل.

اضغط بعد ذلك على المصداقية وإعطاء الصلاحية.

وبذلك تكون قد عرفنا خطوات تشغيل حسابين واتس اب على ايفون وأندرويد بكل سهولة.