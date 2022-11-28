نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات ايفون 14 برو max في سوق المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث فئة كبيرة جدًا من الأشخاص عن سعر أيفون 14 برو max في سوق المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هاتف أيفون 14 هو أحدث الهواتف التي تم تقديمها في السوق في الفترة الأخيرة ويتميز بالعديد من الإمكانيات التي تجعله مطلب كبير من الأشخاص وبه العديد من المميزات التي قد لا تكون متوفرة في أي هاتف آخر، وفي مقالنا هذا سنقوم بتقديم أبرز مواصفات الهاتف وأسعاره في السوق السعودي وأبرز المواصفات المقدمة به.
سعر أيفون 14 برو max في السوق السعودية
- سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس للذاكرة الداخلية التي حجمها 128 جيجا بايت سعره 4.699 ريال سعودي.
- بينما الهاتف الذي ذاكرته الداخلية حجمها 256 جيجا بايت سعرها يبدأ من 5.099 ريال سعودي.
- وسعر الهاتف بذاكرة داخلية سعره 512 جيجا بايت وصل إلى 5.949 ريال سعودي.
- أما سعر الهاتف الذي حجم ذاكرته الداخلية 1 تيرا بايت وصل إلى 6.799 ريال سعودي.
مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس
من أبرز المواصفات والمميزات التي يتميز بها هاتف أيفون 14 حتى تكون مُلم بكل معلومات و إمكانيات الهاتف هي كل مما يلي:-
- شاشة الهاتف حجمها يبلغ 6.7 إنش وتستحوذ الشاشة على نسبة حوالي 88.3% من الهاتف ونوع شاشة الهاتف سوبر رتينا أوليد وتعمل باللمس.
- تتميز شاشة الهاتف بأنها مضادة للأتربة والغبار والماء ويمكن للهاتف أن يتساقط حتى ستة أمتار في العمق ولا يتأثر سواء داخل ماء أو أتربة.
- طول الهاتف يبلغ 160.7 مللي متر وعرضه 77.6 مللي متر بينما يصل سمك أو ارتفاع الهاتف إلى حوالي 7.9 مللي متر.
- وزن الهاتف يبلغ 240 جرام ودقة الهاتف 48 ميجا بكسل وفتحة العدسة f1 8 ويدعم الكاميرا الأمامي والتي هي مزودة بخاصية الوضع السينمائي بجودة عالية.
- معالج الهاتف أبل a16 بيونيك ودقة تصنيع الفئة 4NM ومعالج الرسوميات GPU ويدعم الهاتف الرسومات من النواة الخماسية.
- الهاتف يدعم كل الأحجام منذ الذاكرة الداخلية مثل 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت و256 جيجا بايت حتى 1 تيرا بايت.
- كما أن الهاتف يدعم كل أنظمة شبكات الاتصال المختلفة مثل 2G , 3G , 4G , 5G ويعمل بنظام أي أو إس 16 الأحدث في تاريخ شركة أبل الأميركية.
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