نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات ايفون 14 برو max في سوق المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث فئة كبيرة جدًا من الأشخاص عن سعر أيفون 14 برو max في سوق المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هاتف أيفون 14 هو أحدث الهواتف التي تم تقديمها في السوق في الفترة الأخيرة ويتميز بالعديد من الإمكانيات التي تجعله مطلب كبير من الأشخاص وبه العديد من المميزات التي قد لا تكون متوفرة في أي هاتف آخر، وفي مقالنا هذا سنقوم بتقديم أبرز مواصفات الهاتف وأسعاره في السوق السعودي وأبرز المواصفات المقدمة به.

سعر أيفون 14 برو max في السوق السعودية

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس للذاكرة الداخلية التي حجمها 128 جيجا بايت سعره 4.699 ريال سعودي.

بينما الهاتف الذي ذاكرته الداخلية حجمها 256 جيجا بايت سعرها يبدأ من 5.099 ريال سعودي.

وسعر الهاتف بذاكرة داخلية سعره 512 جيجا بايت وصل إلى 5.949 ريال سعودي.

أما سعر الهاتف الذي حجم ذاكرته الداخلية 1 تيرا بايت وصل إلى 6.799 ريال سعودي.

مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس

من أبرز المواصفات والمميزات التي يتميز بها هاتف أيفون 14 حتى تكون مُلم بكل معلومات و إمكانيات الهاتف هي كل مما يلي:-