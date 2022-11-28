نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم قطر 2022 عمليات البحث خلال هذه الفترة، نظرًا لأن قنوات بين سبورت تأخذ كافة حقوق بث مباريات كأس العالم، فتك البطولة تعتبر أكثر البطولات شعبية والتي يتم انتظارها كل أربع سنوات، ومن الملاحظ أن هذه النسخة بالتحديد مختلفة عن غيرها من باقي النسخ من حيث تقارب مستوي التنافسية والنتائج المفاجأة في كل مباراة.

القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم قطر 2022

إليكم قائمة تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم دون تشفير كي يتم تنزيها على جهاز الرسيفر الخاص بنا، وهذا ما سنتطرق إليه بالشكل الآتي:

تردد قناة الهوية Al Hawyah Channel

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

يمكنكم استقبال القناة عبر القيم التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة Rai 1

يمكن لمن لديهم القمر الأوروبي هوتبيرد استقبال القناة عبر القيم التالية:

القمر الصناعي: هوتبيرد الأوربي.

التردد: 10992.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ORTB

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11900.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة tvt

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11900.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة Cuatro Espa a HD

إذا كان لديكم القمر الصناعي أسترا فيمكنكم استقبال القناة عبر:

القمر الصناعي: استرا.

التردد: 10906.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ARD DAS ERSTE

القمر الصناعي: استرا.

التردد: 11836.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بين سبورت فرانس 1

القمر الصناعي: استرا.

التردد: 12168.

معدل الترميز: 29700.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة TRT2

القمر الصناعي: التركي.

التردد: 11054.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة ZDF

القمر الصناعي: هوتبيرد.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: أفقي.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم بالتفصيل أبرز القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم قطر 2022، فمن أبرز ما يميز تلك النسخة، هو أن هناك إمكانية بمتابعة مجموعة من المباريات على بين سبورت المفتوحة دون تشفير، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل المسئولين عن شبكة قنوات بين سبورت بمناسبة النسخة الحالية المقامة بقطر.