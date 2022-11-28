نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعدادات هامة يجب تفعيلها على هواتف آيفون لمواجهة بطء الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون خلال هذه الفترة بطئاً ملحوظاً في أداء تلك الهواتف، ولاسيما عند رغبة المستخدم في تحميل الصفحات أو تنزيل التطبيقات على الهاتف وغيرها من الأمور العادية التي يحرص العديد من المستخدمين للهواتف المحمولة على عملها يومياً، وقد تكون مشكلة بطء الهاتف إلى العدادات التي يقوم بها المستخدم يومياً، وسوف نوضح بعض الخطوات الهامة التي يجب على المستخدم القيام بها يومياً من اجل الحصول على هاتف سريع.

معالجة بطء هواتف آيفون

أشار موقع “SHEfinds” أنه على الرغم من أن هاتف آيفون قد يتأثر بشكل كبير بسب الاستخدامات لساعات طويلة، مما يؤثر بالتالي على عمر البطارية، ولكنه يوجد بعض الأشياء التي يمكن تفعيلها على الهاتف من أجل تسريع الهاتف خلال الفترة القادمة، حيث ننصح الجميع بضرورة تفعليها فوراً من أجل الحصول على هاتف سريع خلال الفترة القادمة والتصفح والتحمل بسرعة.

يجب هنا الإشارة أن هواتف آيفون تتمتع بميزة رائعة تتيح للمستخدم تنزيل التطبيقات بشكل تلقائي دون الحصول على إذن منه، لذا يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها للحصول على أداء أسرع بكثير مما هو موجود عليه حالياً، حيث اكد الخبيرة التقنية “جيسيكا شي، أن تلك الميزة ى تستنزف بطارية الهاتف فقط، بل تجعله بطئ أيضاً، لذا يجب إيقاف تشغيل ذلك الإعداد الهام حتى تتمكن من توفير بالطارية والعمل على الهاتف بسلاسة وسرعة.

خطوات إيقاف التنزيل التلقائي على الهاتف

الدخول على الإعدادات ثم الإعدادات العامة.

النقر على خيار التنزيل التلقائي.

إيقاف التشغيل

إيقاف تشغيل تحديث تطبيق الخلفية

الجدير بالذكر أن تحديث التطبيقات في الخلفية يتيح للتطبيقات الموجودة على الهاتف التحقق من وجود محتوى جديد في الخلفية، وعلى الرغم من أنه قد يكون مفيداً في بعض المواقف، إلا انه قد يؤدي إلى بطئ الهاتف، لأنه في كل مرة يتم تحديث التطبيق في الخلفية فإنه ستهلك قدراً صغيراً من الطاقة الخاصة بمعالجة هاتفك وعمر البطارية، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية: