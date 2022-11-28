نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة تنزيل جميع ترددات قنوات بي إن سبورت الجديدة الناقلة لمباريات كأس العالم والدوريات الأوروبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت مؤخرًا الشبكة القطرية Bein Sports الأكثر بحثًا في الآونة الأخيرة، بسبب مباريات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، وأضحى البحث عن ترددات بي إن سبورت من الضروري بمكان، لاسيما مع نقلها الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وكذلك الدوري الإسباني والفرنسي، ومؤخرًا مع البوندسليجا “الدوري الألماني”، وغيرها من المسابقات الكبرى في عالم كرة القدم.

في السطور التالية، سوف نعرض لكم أسهل وأسهل طريقة تنزيل جميع ترددات قنوات بي إن سبورت الناقلة لكافة البطولات العالمية والمحلية أيضًا، إذ تعد قنوات البين سبورتس واحدة من أفضل القنوات الرياضية العالمية في الوقت الحالي، والتي يتم استخدامها من قبل الجميع على نطاق واسع.

ترددات قنوات بي إن سبورت

سنتناول فيما يلي الحديث عن الترددات الخاصة بقنوات بي ان سبورت الموجودة حاليًا في الوقت الحالي دون التحدث عن قناة بعينها، مع التعرف على مميزات تلك القنوات وكثير من المعلومات الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع.

يوجد العديد من قنوات بي ان سبورت في الوقت الحالي التي يمكنكم من خلالها الاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات لبطولة مونديال قطر 2022 وغيرها من البطولات العالمية الأخرى، ومن بين ترددات قنوات بي إن سبورت على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ويوتلسات وسهيل سات ما يلي:

ترددات قنوات بي إن سبورت – بين سبورت المفتوحة

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي بين سبورت المفتوحة 11054 أفقي 27500 3/4 نايل سات بين سبورت المفتوحة 12245 رأسي 27500 3/4 عرب سات

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي beIN Sports 1 HD Premium 11013 أفقي 27500 5/6 نايل سات beIN Sports 1 HD Premium 11623 أفقي 27500 5/6 سهيل سات

تردد قناة بين سبورت 2، 4، 6، MAX 1، 3

تعتبر قنوات beIN Sports Max واحدة من الباقات الجديدة التي طرحتها شبكة بي إن سبورت، وتنقلها من خلالها عادة البطولات الكبرى، على غرار كأس الأمم الأفريقية، وحاليًا نهائيات كأس العالم.

ويمكن استقبلها قنواتها من خلال إدخال القيم والترددات التالية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي 11084 أفقي 27500 5/6 نايل سات 11547 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 12379 أفقي 27500 5/6 عرب سات

تردد قناة بين سبورت الإخبارية

القناة التردد الاسقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي بين سبورت الاخبارية 12245 أفقي 27500 5/6 نايل سات بين سبورت الاخبارية 12604 أفقي 27500 5/6 سهيل سات

بعض ترددات beIN Sports HD الأخرى

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي بين سبورت HD 11055 أفقي 27500 2/3 نايل سات بين سبورت HD 12380 أفقي 30000 2/3 نايل سات بين سبورت HD 12475 عمودي 27500 2/3 نايل سات بين سبورت HD 11565 أفقي 27500 3/4 سهيل – بدر سات بين سبورت HD 11566 أفقي 27500 3/4 سهيل سات

ترددات قنوات بي إن سبورت الجديدة

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي بين سبورت HD 11055 أفقي 27500 2/3 نايل سات beIN Sports HD 12380 أفقي 30000 2/3 نايل سات بين سبورت HD 12475 عمودي 27500 2/3 نايل سات beIN Sports HD 11565 أفقي 27500 3/4 سهيل – بدر سات بين سبورت HD 11566 أفقي 27500 3/4 سهيل سات

تلك كانت أبرز وأهم ترددات قنوات بي إن سبورت ومنها ترددات القنوات على النايل سات ويوتلسات للعديد من أشهر القنوات التي توجد في الوقت الحالي والتي يمكنكم تنزيلها على جهاز التليفزيون الخاص بكم والاستمتاع بمشاهدة جميع بطولات العالم والمباريات المحلية والعالمية، علاوة على مختلف الرياضات الأخرى.