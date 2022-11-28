نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة تنزيل جميع ترددات قنوات بي إن سبورت الجديدة الناقلة لمباريات كأس العالم والدوريات الأوروبية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصبحت مؤخرًا الشبكة القطرية Bein Sports الأكثر بحثًا في الآونة الأخيرة، بسبب مباريات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، وأضحى البحث عن ترددات بي إن سبورت من الضروري بمكان، لاسيما مع نقلها الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وكذلك الدوري الإسباني والفرنسي، ومؤخرًا مع البوندسليجا “الدوري الألماني”، وغيرها من المسابقات الكبرى في عالم كرة القدم.
في السطور التالية، سوف نعرض لكم أسهل وأسهل طريقة تنزيل جميع ترددات قنوات بي إن سبورت الناقلة لكافة البطولات العالمية والمحلية أيضًا، إذ تعد قنوات البين سبورتس واحدة من أفضل القنوات الرياضية العالمية في الوقت الحالي، والتي يتم استخدامها من قبل الجميع على نطاق واسع.
ترددات قنوات بي إن سبورت
سنتناول فيما يلي الحديث عن الترددات الخاصة بقنوات بي ان سبورت الموجودة حاليًا في الوقت الحالي دون التحدث عن قناة بعينها، مع التعرف على مميزات تلك القنوات وكثير من المعلومات الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع.
يوجد العديد من قنوات بي ان سبورت في الوقت الحالي التي يمكنكم من خلالها الاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات لبطولة مونديال قطر 2022 وغيرها من البطولات العالمية الأخرى، ومن بين ترددات قنوات بي إن سبورت على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ويوتلسات وسهيل سات ما يلي:
ترددات قنوات بي إن سبورت – بين سبورت المفتوحة
|القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|القمر الصناعي
|
بين سبورت المفتوحة
|11054
|أفقي
|27500
|3/4
|
نايل سات
|
بين سبورت المفتوحة
|12245
|رأسي
|27500
|3/4
|
عرب سات
تردد قناة بين سبورت بريميوم 1
|
القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|القمر الصناعي
|
beIN Sports 1 HD Premium
|11013
|أفقي
|27500
|5/6
|
نايل سات
|beIN Sports 1 HD Premium
|11623
|أفقي
|27500
|5/6
|
سهيل سات
تردد قناة بين سبورت 2، 4، 6، MAX 1، 3
تعتبر قنوات beIN Sports Max واحدة من الباقات الجديدة التي طرحتها شبكة بي إن سبورت، وتنقلها من خلالها عادة البطولات الكبرى، على غرار كأس الأمم الأفريقية، وحاليًا نهائيات كأس العالم.
ويمكن استقبلها قنواتها من خلال إدخال القيم والترددات التالية:
|
التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|
القمر الصناعي
|
11084
|أفقي
|27500
|5/6
|
نايل سات
|
11547
|أفقي
|27500
|5/6
|
سهيل سات
|
12379
|أفقي
|27500
|5/6
|
عرب سات
تردد قناة بين سبورت الإخبارية
|
القناة
|التردد
|الاسقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|
القمر الصناعي
|
بين سبورت الاخبارية
|12245
|أفقي
|27500
|5/6
|
نايل سات
|
بين سبورت الاخبارية
|12604
|أفقي
|27500
|5/6
|
سهيل سات
بعض ترددات beIN Sports HD الأخرى
|
القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|القمر الصناعي
|
بين سبورت HD
|11055
|أفقي
|27500
|2/3
|نايل سات
|
بين سبورت HD
|12380
|أفقي
|30000
|2/3
|
نايل سات
|
بين سبورت HD
|12475
|عمودي
|27500
|2/3
|
نايل سات
|
بين سبورت HD
|11565
|أفقي
|27500
|3/4
|
سهيل – بدر سات
|بين سبورت HD
|11566
|أفقي
|27500
|3/4
|
سهيل سات
ترددات قنوات بي إن سبورت الجديدة
|
القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|
القمر الصناعي
|
بين سبورت HD
|11055
|أفقي
|27500
|2/3
|
نايل سات
|
beIN Sports HD
|12380
|أفقي
|30000
|2/3
|نايل سات
|بين سبورت HD
|12475
|عمودي
|27500
|2/3
|
نايل سات
|
beIN Sports HD
|11565
|أفقي
|27500
|3/4
|سهيل – بدر سات
|بين سبورت HD
|11566
|أفقي
|27500
|3/4
|
سهيل سات
تلك كانت أبرز وأهم ترددات قنوات بي إن سبورت ومنها ترددات القنوات على النايل سات ويوتلسات للعديد من أشهر القنوات التي توجد في الوقت الحالي والتي يمكنكم تنزيلها على جهاز التليفزيون الخاص بكم والاستمتاع بمشاهدة جميع بطولات العالم والمباريات المحلية والعالمية، علاوة على مختلف الرياضات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع وأسهل طريقة تنزيل جميع ترددات قنوات بي إن سبورت الجديدة الناقلة لمباريات كأس العالم والدوريات الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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