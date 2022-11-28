نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير من الموقع الرسمي Garena غير مستعملة وصالحة للجميع 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد فري فاير غير مستعملة وصالحة للجميع 2022، تقدم للاعب فرصة جيدة لاستكمال المهام المطلوبة منه خلال اللعبة؛ لذا يقبل الكثير من لاعبي فري فاير على البحث عن المزيد من الأكواد التي تعزز خطواته للأمام داخل اللعبة، وهناك المزيد من طرق الحصول على تلك الأكواد سواء بمقابل مادي أو بدون، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي.

اكواد فري فاير

يمكنك الحصول على مزيد من الأسلحة والملابس والشخصيات، وكذلك الرقصات المتنوعة عبر أكواد لعبة Free Fire، وإليكم طريقة تسجيل كود Free Fire فيما يلي:

في البداية قم بالدخول على موقع Garena وهو الموقع الخاص بأكواد لعبة Free Fire.

ثم قم بتسجيل الدخول بحسابك الخاص باللعبة من خلاله.

بعد ذلك اطبع كود Free Fire الذي حصلت عليه عن طريق النسخ، ثم قم بلصقه على المربع الخاص بالكود.

ستصلك رسالة تؤكد وصول الهدية إليك، قم بالضغط على استلام، وبذلك تستفيد من تلقي الهدية بكل سهولة.

كود فري فاير

يمكنك الاستمتاع بالمزيد من الأكواد التي تسهل عليك استكمال اللعبة، وإليكم ذلك:

كود أكاديمية المتمردين KPHU7KHDRLKW.

كود سلاح سيد العقول RP4TXG29EXSJ.

بينما كود إلغاء الحظر HGKASSLUEPVS.

كود البندقية YAPQSSRUEYVD.

كود حيوانات DRNS ITCP HNSM.

كما أن كود أسلحة RP4TXG29EXSJ.

كود المكافأة العشوائية على فري فاير FBSH-ARE1–0RBU5.

أكواد لعبة Free Fire

كما يوجد العديد من الأكواد الحصرية التي يمكنك الحصول عليها فيما يلي:

كود رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1.

كود جواهر G4D1 126E 4D5S.

بينما كود الاستعادة Y7PS 1HR6 23H4.

كود رقصة العرش Y76S 1LR6 56L1.

كود سكنات FFLF EDEC SPNF.

كود استرجاع حسابك الخاص على لعبة فري فاير SLPS UJGM P1MR.

موقع كود Free Fire

كما يمكنك الحصول على المزيد من تلك الأكواد من خلال أشهر مواقع أكواد لعبة Free Fire، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي: