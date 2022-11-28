نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل جاتا 6 GRAND THEFT AUTO VI الجديدة 2023 وموعد إصدار GTA 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل جاتا 6 GRAND THEFT AUTO VI ، أيام قليلة تفصلنا عن تحميل جراند ثفت أوتو 6 المنتظرة بقوة. من قبل محبي ألعاب الفيديو في العالم العربي وليس العالم العربي فقط بل العالم كله. تحديدا الذين يستخدمون لعبة جاتا منذ صدورها على الكمبيوتر في عام 2002. حيث أكد بالفعل الموقع الرسمي (روكستار) بأن موعد إصدار GTA 6 قد أقترب للغاية. وذلك بعد أن قامت روكستار بتوجيه الشكر رسميا للألعاب السابقة. GTA: SAN ANDREAS وجراند ثفت أوتو 5. والتي أستمتع من خلالها ملايين محبي اللعبة منذ إصدارهما في 2010 والأخرى في 2013. حيث تم الاستمتاع من خلالهما من خلال الكمبيوتر والإكس بوكس والبلاي ستيشن. واليوم ومن خلال الأسطر المقبلة سيتم معرفة طريقة تنزيل GRAND THEFT AUTO VI الجديدة رسميا. ومتى تنزل قراند 6 وذلك من خلال الأتي من موقع ثقفني المتميز في نشر الأخبار الرسمية إلكترونيا.

كيفية تحميل جاتا 6 GRAND THEFT AUTO VI

دائما ما تقدم روكستار GTA 6 download بطرق رسمية إما من خلال مواقع موثوقة مثل موقع EBAY وموقع AMAZON أو من خلال شراء اللعبة مباشرة من الموقع الرسمي. ويتم تحميل جاتا6 الاصلية من خلال الخطوات الأتية.

يجب اتصال الكمبيوتر مع الأنترنت.

ثم يتم فتح متصفح كروم والبحث عن شركة ROCK STAR GAME.

كذلك يجب إنشاء حساب جديد وفي حالة إنشاء حساب مسبقا يجب تسجيل الدخول مباشرة.

في أعلى صفحة الموقع يجب النقر فوق علامة البحث وكتابة GTA 6 download .

. ثم النقر فوق الإصدار الجديد منها كما يتم تحويل العميل إلى صفحة دفع إلكترونية خاصة بالموقع. حيث يتم دفع قيمة اللعبة بطريقة أمنة بطرق الدفع المختلفة التي تدعمها روكستار لكل دولة.

بعد الانتهاء من عملية الدفع يتم البدء في عملية تحميل جراند ثفت أوتو 6.

موعد إصدار GTA 6 في موقع روكستار

تسريبات GTA 6 لموعد إطلاقها رسميا اجتاحت مواقع الأنترنت وهناك الكثير من الأخبار الخاطئة حول موعد تحميل جاتا 6 GRAND THEFT AUTO VI. حيث أطلقت رسالة شكرا للألعاب السابقة كما ذكرنا ويشير ذلك بأن روكستار سوف تعلن رسميا عن تحميل جراند ثفت أوتو 6 وذلك في الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية العام الحالي 2022. كما سيتم عمل GTA 6 download لأول نسخة لها في أوائل العام المقبل 2023 تحديدا من شهر يناير وحتى مارس. ولكن سوف يتم نزول اللعبة على أجهزة معينة حيث لا يتم نزول اللعبة الجديدة على جميع الأنظمة مثل الإصدارات السابقة.

ما هي الأجهزة التي تدعم GTA 6 download

تحميل جاتا 6 GRAND THEFT AUTO VI سيكون على أجهزة معينة وليست جميع الأنظمة مثلما ذكرنا في الفقرات السابقة. حيث سيتم تحميل جراند ثفت أوتو 6 على أجهزة بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 5 برو. وكذلك إكس بوكس إكس. وإكس بوكس سيريس. وفي القريب بعد تنزيل النسخة التجريبية سوف تطلق روك ستار نسخ اخرى لأنظمة أخرى وربما تكون منها نسخة الهواتف المحمولة.

تسريبات GTA 6 الجديدة

بعد تحميل جراند ثفت أوتو 6 وبعد تسريبات موعد إصدار gta 6 سوف نتعرف على أهم الأحداث الجديدة والتي ستظهر أول مرة في هذه النسخة. حيث سيتم إطلاق شخصية بطولية جديدة ولكن من الجنس الأخر وهي بطولة نسائية وذلك لأول مرة في روكستار تقوم بهذه المجازفة. ويشير ذلك بأن روكستار تريد أستقطاب النساء إلى اللعبة. حيث أن الإصدارات السابقة كانت أكثر المستخدمين كانوا من الرجال.

يمكن تحميل جاتا 6 GRAND THEFT AUTO VI من خلال الخطوات التي قمنا بذكرها مسبقا فقط. ويجب عدم إتباع أي موقع إلكتروني أخر يقدم خدمة تحميل جاتا 6 الاصلية. حيث أن هذه النسخة غير أصلية وهي نسخة معدلة فقط. فيجب الحذر من هذه المواقع. وبهذه المعلومات نكون قد تعرفنا على جميع المعلومات حول موعد إصدار GTA 6 وطريقة تنزيلها. نتمنى أن تكون هذه النسخة من اللعبة ممتعة كما نتمنى الصحة والسلامة لجميع متابعينا.