انت الان تتابع خبر آوبو رينو 9 .. مواصفات فوق الخيال وسعره على قد الأيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة أوبو الصينية، بطرح الإصدار الجديد من آوبو رينو 9، والتي سوف تقوم بطرحة في الأسواق العالمية يوم الثاني من شهر ديسمبر القادم.وكشف الشركة عن المزايا التي يتمتع بها آوبو رينو 9 وأسعارها داخل جمهورية مصر العربية والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي:

مواصفات آوبو رينو 9:

1- شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD +، وتبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل.

2- طبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2.

3- كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر B&W بدقة 2 ميجابكسل مخصص للعزل.

4- كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل تدعم الضبط التلقائي للصورة ووتصوير فيديوهات بجودة 1080 بكسل.

5- معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 778G.

6- يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

7- ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

8- بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة.

9- تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

سعر آوبو رينو 9:

يبلغ سعره 8500 جنيه مصري