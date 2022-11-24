انت الان تتابع خبر كيف أرجع الستريك إذا راح.. تعرفوا ما هي وما فوائدها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد سلسلة Snapstreak هي سلسلة متواصلة من اللقطات التي يتم تبادلها من صديق أو أي شخص على تطبيق ينبت شات، فعند إرسال لقطة بشكل مباشر مع صديق أو أصدقاء عدة في مجموعة من إسلام بشكل متواصل، فكل يوم ترسل سناب إلى صديق يزداد السناب لديك وتكون أقرب بالحصول على المكافأة حيث يضع تطبيق سناب شات رموز تعبيرية أمامها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية إرجاع الستريك إذا راح.

كيف ارجع الستريك إذا راح

أصبحت سلاسل سناب شات هي الوسيلة الرئيسية لقياس النجاح في التطبيق، حيث تعرف سلاسل سناب شات باسم الستريك، وهي عملية يتم فيها تبادل اللقطات مع الأصدقاء المختلفين من جميع أنحاء العالم، فكلما أرسل هذه السلسلة بشكل يومي كلما ازدادت السلسلة الخاصة بك والتي منح مكافأة عليها وذلك بالرموز التعبيرية.

وعند اختفاء سلسلة الستريك سواء كان الاختفاء متعمدا أو غير متعمد فيمكنك إرجاعه من خلال الخطوات التالية :

الذهاب إلى الرابط دعم سناب شات من خلال الضغط هنا.

ثم قم بالضغط على Snapstreak وانقر فوق كلمة نعم لاختيار المساعدة بشيء آخر.

تقوم بتحديد اللغة المناسبة لك ويفضل اختيار اللغة الإنجليزية ثم تضغط تم.

قم بالضغط على الخيار الثالث الخاص بمشكلة اختفاء الستريك في حسابك على تطبيق سناب.

قم بتمرير إلى الأسفل وادخل البيانات المطلوبة منك مثل اسم المستخدم الخاص بك في حسابك على تطبيق سناب شات.

قم بالتسجيل من خلال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بنفس الحساب على سناب شات.

اكتب نوع الجهاز المحمول الخاص ولا بد من أن يسبق بكلمة android إذا كان أندرويد أو كلمة iphone إذا كان آيفون.

أدخل اسم المستخدم الذي اختفي الستريك بينه وبين حسابك.

ادخل تاريخ حدوث المشكلة باليوم والشهر والسنة.

حدد عدد السريتم التي حصلت عليها.

إذا رأيت أيقونة الساعة الرملية اضغط على نعم.

وسيتم الرد عليك بالقبول أو الرفض من قبل الدعم خلال 24 ساعة.